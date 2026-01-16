Altitude Ã©largit son offre aux Ã©nergies renouvelables

Altitude, la plateforme digitale scientifique dâ€™AXA Climate dÃ©diÃ©e Ã lâ€™adaptation au changement climatique, annonce le lancement dâ€™une nouvelle offre dÃ©diÃ©e aux acteurs des Ã©nergies renouvelables (ENR), notamment aux dÃ©veloppeurs de centrales photovoltaÃ¯ques, agrivoltaÃ¯ques et Ã©oliennes. DÃ©tailsÂ !

Altitude sâ€™inscrit comme un outil stratÃ©gique dâ€™aide Ã la dÃ©cision, permettant de fiabiliser les trajectoires de dÃ©veloppement et de performance des projets, dans un contexte marquÃ© par lâ€™intensification des impacts du changement climatique et par des enjeux croissants de transition et de souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique.

Prendre des dÃ©cisions Ã©clairÃ©es et adapter les actifs pour assurer la rÃ©silience de la production dâ€™Ã©nergie

DÃ©veloppÃ©e de maniÃ¨re progressive, Altitude propose dÃ©jÃ une offre pour les investisseurs (Private Equity et infrastructures) et pour les entreprises (industries manufacturiÃ¨res, immobilier, retail, etc.). Cette nouvelle offre Â« ENR Â» vient complÃ©ter ses services en permettant aux acteurs du secteur de prendre des dÃ©cisions Ã©clairÃ©es et dâ€™adapter leurs actifs pour assurer la rÃ©silience de leur production dâ€™Ã©nergie. Le dÃ©veloppement de cette nouvelle interface rÃ©pond Ã deux besoins complÃ©mentaires. Dâ€™une part, les fonds dâ€™investissement utilisateurs souhaitent offrir Ã leurs participations dans des projets ENR un accÃ¨s aux analyses climatiques et Ã©nergÃ©tiques de la plateforme. Dâ€™autre part, les porteurs de projets ENR ont besoin dâ€™une interface dÃ©diÃ©e, adaptÃ©e Ã leurs enjeux opÃ©rationnels et aux diffÃ©rentes phases de dÃ©veloppement de leurs installations. Cette offre rÃ©pond Ã©galement Ã des enjeux rÃ©glementaires spÃ©cifiques, notamment pour le secteur agrivoltaÃ¯que sur le marchÃ© franÃ§ais.

SÃ©curiser la production dâ€™Ã©nergie et maÃ®triser les risques climatiques

Le changement climatique nâ€™affecte pas uniquement les infrastructures : il modifie directement les conditions de production dâ€™Ã©nergie renouvelable. VariabilitÃ© accrue des ressources, Ã©vÃ©nements extrÃªmes plus frÃ©quents, Ã©volution des rÃ©gimes de vent, de tempÃ©rature ou dâ€™irradiation : autant de facteurs qui pÃ¨sent sur le productible et la rentabilitÃ© des projets. En fonction de la localisation des actifs et des risques physiques associÃ©s, Altitude permet aux acteurs de lâ€™ENR de :

1. Visualiser lâ€™Ã©volution de la production dâ€™Ã©nergie entre 2025 et 2050, pour anticiper les trajectoires Ã long terme.

2. Analyser les variations mois par mois, afin dâ€™optimiser la planification et lâ€™exploitation des projets.

3. Analyser et anticiper les risques climatiques physiques dont les catastrophes naturelles (inondations, glissements de terrains, etc.).

Le module se fonde sur des modÃ¨les climatiques intÃ©grant les paramÃ¨tres dÃ©terminants pour chaque filiÃ¨re : irradiation et tempÃ©rature pour les panneaux solaires, vitesse du vent et pression atmosphÃ©rique pour lâ€™Ã©olien.

Un outil de pilotage du risque tout au long du cycle de vie des projets

Altitude accompagne les projets ENR Ã chaque Ã©tape : prÃ©-dÃ©veloppement, dÃ©veloppement, construction, exploitation, maintenance et, pour lâ€™agri-voltaÃ¯que, sur le suivi des rendements agricoles. La plateforme permet de structurer lâ€™information, dâ€™objectiver les arbitrages et de renforcer le dialogue entre dÃ©veloppeurs, investisseurs, assureurs et partenaires techniques. ThÃ©ophile Bellouard, Vice-PrÃ©sident dâ€™AXA Climate en charge dâ€™Altitude, dÃ©clare : Â« Le dÃ©veloppement dâ€™Altitude repose sur une conviction simple : la transition Ã©nergÃ©tique et lâ€™adaptation au changement climatique nÃ©cessitent des outils dâ€™analyse rigoureux, adaptÃ©s aux rÃ©alitÃ©s de chaque secteur. Avec ces capacitÃ©s dÃ©diÃ©es au secteur des Ã©nergies renouvelables, nous mettons les donnÃ©es climatiques au service de la prise de dÃ©cision, de lâ€™adaptation des actifs Ã leur production dâ€™Ã©nergie et, plus largement, de la souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique des territoires Â».

Quid dâ€™Altitude ?

Altitude est une plateforme SaaS dÃ©veloppÃ©e par AXA Climate pour accompagner les entreprises et les investisseurs dans leur adaptation aux risques climatiques et environnementaux. FondÃ©e sur la science et des donnÃ©es fiables, elle permet dâ€™Ã©valuer lâ€™exposition aux alÃ©as, de piloter des stratÃ©gies dâ€™adaptation efficaces et de rÃ©pondre aux exigences rÃ©glementaires. Altitude sâ€™inscrit dans lâ€™expertise globale dâ€™AXA Climate, qui agit Ã travers quatre piliers : assurance paramÃ©trique, formation, conseil et logiciel.