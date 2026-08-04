Juillet 2026: un Ã©tÃ© sous haute tension sur les marchÃ©s de l’Ã©lectricitÃ©

Storio Energy publie son observatoire des prix de lâ€™Ã©lectricitÃ©, actualisÃ© pour juillet 2026. Le mois Ã©tablit deux records : un spread moyen quotidien de 157 â‚¬/MWh, inÃ©dit depuis 2022, et un prix moyen de 95 â‚¬/MWh, soit prÃ¨s de 45 % au-dessus de la moyenne annuelle. Un nouveau signal que l’Ã©tÃ© est devenu une saison de fortes tensions sur les marchÃ©s Ã©lectriquesÂ !

Lâ€™Ã©tÃ© est-il devenu la nouvelle saison des tensions Ã©lectriquesÂ ? Le spread TB1 atteint 157 â‚¬/MWh en moyenne, son plus haut niveau depuis 2022. Le prix moyen de l’Ã©lectricitÃ© s’Ã©tablit Ã 95 â‚¬/MWh, prÃ¨s de 45 % au-dessus de la moyenne de l’annÃ©e, un record estival depuis 2022.

Consommation soutenue, maintenance nuclÃ©aire, contrainte climatique et tensions gÃ©opolitique

Trois facteurs expliquent cette situation. Tout dâ€™abord, la consommation est soutenue sous l’effet de la chaleur, avec des pointes Ã 56 GW. Ensuite, la disponibilitÃ© nuclÃ©aire est limitÃ©e Ã 46 GW durant les opÃ©rations de maintenance estivales, avec jusqu’Ã 6 GW supplÃ©mentaires indisponibles en raison de contraintes climatiques. Et enfin, les tensions gÃ©opolitiques liÃ©es au conflit en Iran ont portÃ© le prix du gaz europÃ©en Ã 60 â‚¬/MWh. Les centrales Ã gaz, qui fixent le prix marginal lors des pics de consommation, ont ainsi fortement renchÃ©ri les prix de l’Ã©lectricitÃ©. Il en rÃ©sulte un Ã©tÃ© ressemblant dÃ©sormais aux tendances hivernales sur les marchÃ©s Ã©lectriques, avec des prix durablement Ã©levÃ©s et une volatilitÃ© record.

Â«Â La volatilitÃ© nâ€™est plus un phÃ©nomÃ¨ne hivernal mais une caractÃ©ristique de lâ€™Ã©tÃ©Â Â»Â

Les clients de Storio Energy bÃ©nÃ©ficient directement de cette Ã©volution en valorisant la volatilitÃ© du marchÃ© au lieu de la subir. Le stockage permet de capter les pÃ©riodes dâ€™Ã©lectricitÃ© abondante et peu chÃ¨re pour restituer lâ€™Ã©nergie lorsque les prix redeviennent Ã©levÃ©s, renforÃ§ant ainsi la compÃ©titivitÃ© des sites industriels. Depuis le dÃ©but de lâ€™annÃ©e, le spread moyen atteint 128 â‚¬/MWh, soit plus du double du LCOS (Levelized Cost of Storage) des batteries, et de nombreux records battus. Dans ce contexte, les opportunitÃ©s dâ€™arbitrage offertes par les marchÃ©s de lâ€™Ã©lectricitÃ© continuent de progresser. Pour Jean-Yves Stephan, CEO & cofondateur de Storio Energy : “Juillet confirme un changement profond des marchÃ©s Ã©lectriques. La volatilitÃ© nâ€™est plus un phÃ©nomÃ¨ne hivernal. Elle devient une caractÃ©ristique de lâ€™Ã©tÃ©. Les batteries permettent aujourdâ€™hui aux industriels de transformer cette volatilitÃ© en un avantage Ã©conomique tout en renforÃ§ant la rÃ©silience du systÃ¨me Ã©lectrique.”