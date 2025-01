Akuo et MEAG finalisent le financement d’une centrale solaire de 147 MWc au Portugal

Akuo et MEAG annoncent la clôture du financement de la centrale solaire de Margalha dans l’Alentejo, au Portugal, d’une capacité totale de 147 MWc. Après l’inauguration de la centrale solaire de Santas, Akuo étend son implantation dans le paysage des énergies renouvelables portugais!

Après l’inauguration de la centrale solaire de Santas en septembre 2024, Margalha sera la deuxième centrale solaire d’Akuo à fonctionner au Portugal. Avec une capacité installée de 147 MWc, la centrale solaire de Margalha permettra d’éviter l’émission de plus de 45 000 tonnes métriques de CO2 par an et aidera la ville de Gavião (plus de 4 000 habitants) à devenir une municipalité à énergie positive.

Akuo monte en puissance au Portugal

Déjà en cours de construction, le projet sur tracker solaire de Margalha représente une étape importante en faveur d’un avenir énergétique plus propre et plus durable au Portugal. Il est situé dans la ville de Gavião, dans l’Alentejo, une région réputée pour son ensoleillement abundant. “2024 marque la montée en puissance d’Akuo au Portugal et son ancrage plus important dans le pays. Depuis 2019, Akuo travaille d’arrache-pied, main dans la main avec les parties prenantes locales et nationales : aujourd’hui, nous sommes ravis de voir nos projets se concrétiser et injecter de l’électricité au profit des citoyens portugais. MEAG est une fois de plus un partenaire clé et digne de confiance et je me réjouis de poursuivre ce voyage portugais ensemble” souligne Eric Scotto, président et cofondateur d’Akuo.

Le Portugal s’impose comme un acteur clé de la transition vers les énergies renouvelables dans l’UE

Le gouvernement portugais a récemment mis à jour son plan sur l’énergie et le climat pour 2030, augmentant son objectif de capacité d’énergie renouvelable de 50 % pour atteindre 42,8 GW. D’ici 2030, les énergies renouvelables devraient représenter 85 % de la production d’électricité du pays. Le plan révisé comprend un objectif de 20,4 GW pour l’énergie photovoltaïque, ce qui représente une augmentation significative par rapport à la capacité installée actuelle de 2 GW.