JP Energie Environnement lance Â« JP+ Â», sa marque dÃ©diÃ©e aux solutions dâ€™autonomie Ã©nergÃ©tique Ã  destination des pros

Dans le cadre de la diversification de ses activitÃ©s, JP Energie Environnement (JPee), producteur indÃ©pendant franÃ§ais dâ€™Ã©nergies renouvelables, vient de formaliser son offre en matiÃ¨re dâ€™accompagnement de projets dâ€™autoconsommation individuelle et collective et de stockage par batterie. BaptisÃ©e Â«Â JP+Â autonomie Ã©nergÃ©tiqueÂ Â», cette nouvelle branche dotÃ©e dâ€™une Ã©quipe dÃ©diÃ©e, intervient auprÃ¨s des collectivitÃ©s, industriels et entreprises du secteur tertiaire, de la conception Ã la mise en service de lâ€™installation photovoltaÃ¯que, voire Ã son exploitation. Avec de premiÃ¨res rÃ©fÃ©rences et de fortes ambitions, Â«Â JP+Â Â» traduit aussi la volontÃ© de JPee dâ€™apporter une rÃ©ponse supplÃ©mentaire aux forts enjeux de transition par le dÃ©veloppement dâ€™une Ã©nergie renouvelable dÃ©centralisÃ©e.

InitiÃ©e en intrapreneuriat il y a environ trois ans, lâ€™activitÃ© dâ€™autoconsommation de JPee a depuis pris de lâ€™ampleur face Ã la crise Ã©nergÃ©tique. Â«Â Ce projet a maturÃ© avec une certitudeÂ : il faut repenser la maniÃ¨re dont lâ€™Ã©nergie est produite, consommÃ©e, et partagÃ©e. Lâ€™autoconsommation participe Ã son niveau Ã lâ€™urgence de la transition, en multipliant, de maniÃ¨re dÃ©centralisÃ©e, des solutions Ã impact, souveraines et durables.Â Â», explique Xavier Nass, PrÃ©sident Directeur GÃ©nÃ©ral de JPee. Le spÃ©cialiste des Ã©nergies renouvelables a ainsi construit une approche pragmatique, correspondant auxÂ rÃ©alitÃ©s des entreprises et des collectivitÃ©s.

Une offre pragmatique portÃ©e par lâ€™expertise de jpee

Fort de lâ€™expÃ©rience de JPee en gestion de centrales solaires de toutes tailles depuis plus de 20 ans, JP+ est en capacitÃ© de proposer des solutions techniques et financiÃ¨res sur-mesure, tout en respectant les contraintes administratives. Le nouveau dÃ©partement intervient sur des projets photovoltaÃ¯ques en toiture (Ã partir de 1 000 mÂ²), en ombriÃ¨res de parking (Ã partir de 1 500 mÂ²) ou au sol (Ã partir de 1 000 mÂ²), auprÃ¨s des collectivitÃ©s, commerces et industries. Sur le terrain, lâ€™accompagnement est ajustÃ© en fonction des surfaces disponibles et des besoins des professionnels (notamment en matiÃ¨re de stockage par batteries), et assorti de modÃ¨les financiers personnalisÃ©s (investissement direct, tiers-investissement ou location de surface). Appartenant Ã la division Â«Â Nouvelles ActivitÃ©s et ImpactÂ Â» de JPee, JP+ intervient dans lâ€™ensemble de lâ€™Hexagone, et regroupe une Ã©quipe pluridisciplinaire, armÃ©e dâ€™experts mÃ©tier qui accompagnent ses chargÃ©s dâ€™affaires. Une solide assise qui permet une intervention globale : conception, dÃ©veloppement, financement, construction et exploitation, jusquâ€™Ã la maintenance assurÃ©e par ses propres Ã©quipes. Â«Â Lâ€™autoconsommation est une voie dâ€™avenir pour continuer Ã dÃ©velopper les Ã©nergies renouvelables au plus prÃ¨s des consommateurs dâ€™Ã©lectricitÃ©, particuliÃ¨rement les professionnels, tout en rÃ©pondant Ã leurs propres problÃ©matiques. Non seulement ces installations leur permettent de respecter pour certains les obligations rÃ©glementaires, mais elles leur apportent surtout une maÃ®trise durable de leur budget Ã©nergie face Ã la volatilitÃ© des prix, des Ã©conomies jusquâ€™Ã 40 % de rÃ©duction sur la facture dâ€™Ã©lectricitÃ©, et une action concrÃ¨te en matiÃ¨re de RSE.Â Â», prÃ©cise Jean Grassin, Directeur Nouvelles ActivitÃ©s et Impact.

Une usine de textile, secteur brassicole, acteur tertiaire â€¦ les projets se multiplient

Si JP+ poursuit actuellement une quarantaine de projets dans lâ€™Hexagone, les Ã©quipes expertes de JPee sont dÃ©jÃ intervenues auprÃ¨s de plusieurs acteurs Ã©conomiques. Focus sur trois rÃ©centes rÃ©alisations.

Une centrale au sol pour la manufacture Tournier, fleuron franÃ§ais de lâ€™industrie textile (Tarn)

CrÃ©Ã©e en 1865, lâ€™entreprise Jules Tournier est une maison familiale et indÃ©pendante spÃ©cialisÃ©e dans la fabrication de fils et de tissus pour le prÃªt-Ã -porter de luxe et les Ã‰quipements de Protection Individuelle (EPI). AprÃ¨s avoir longtemps consommÃ© sa propre Ã©nergie hydroÃ©lectrique, lâ€™industriel a choisi de se lancer dans la consommation dâ€™Ã©lectricitÃ© photovoltaÃ¯que, et a retenu JPee pour son intervention tout au long du processus, de lâ€™Ã©tude du projet Ã la maintenance des installations, en passant par la gestion des dÃ©marches administratives. Un enjeu de poids pour cet acteur franÃ§ais trÃ¨s soucieux de lâ€™impact environnemental de sa productionÂ : Â«Â Nous travaillons avec de grands groupes du luxe comme KeringÂ®, LVMHÂ®, ChanelÂ®, HermÃ¨sÂ®. Lâ€™utilisation dâ€™Ã©nergie renouvelable est trÃ¨s apprÃ©ciÃ©e par nos clients.Â Â» Â Câ€™est Ã Mazamet dans le Tarn que JPee a installÃ© 2 500 mÂ² de panneaux photovoltaÃ¯ques au sol, dâ€™une puissance de 498 kWc. La centrale est en activitÃ© depuis mars 2025 et produira chaque annÃ©e 570 MWh. Cela reprÃ©sente une Ã©conomie dâ€™Ã©nergie de 332 MWh par an pour lâ€™industriel tarnais. Une performance que la PME constate dÃ©jÃ Â : Â«Â La baisse de nos factures est significative. Les Ã©conomies rÃ©alisÃ©es sont mÃªme au-dessus de nos attentes.Â Â», confirme-t-elle, se projetant dÃ©sormais sur un renforcement de son indÃ©pendance : Â«Â Nous avons, toujours avec JPee, lancÃ© un programme de test sur le stockage dâ€™Ã©nergie sur batteries (photovoltaÃ¯que et hydroÃ©lectrique) afin dâ€™encore augmenter notre autonomie Ã©nergÃ©tique.Â Â», prÃ©cise enfin lâ€™entreprise Jules Tournier.

Une centrale en toiture pour Gurubeer, entreprise innovante duÂ secteur brassicole (HÃ©rault)

BasÃ© Ã Montpellier, Gurubeer est un importateurÂ etÂ distributeur de biÃ¨res artisanales franÃ§aises. Dans le cadre de la construction de son nouveau bÃ¢timent, Gurubeer a fait le choix dâ€™intÃ©grer pleinement la transition Ã©nergÃ©tique Ã son modÃ¨le de dÃ©veloppement, en sâ€™Ã©quipant dâ€™uneÂ centrale photovoltaÃ¯que en autoconsommation dâ€™une puissance de 176 kWc. GrÃ¢ce Ã cette installation, lâ€™entreprise bÃ©nÃ©ficiera deÂ 43% dâ€™Ã©conomies sur sa facture dâ€™Ã©lectricitÃ©, tout en rÃ©duisant significativement son empreinte carbone et en rÃ©pondant aux obligations rÃ©glementaires en matiÃ¨re dâ€™intÃ©gration dâ€™Ã©nergies renouvelables dans les bÃ¢timents neufs.

Une centrale en toiture pour Partnaire, un acteur historique de lâ€™intÃ©rim et du recrutement en France (Loiret)

Entreprise familiale, le Groupe Partnaire propose de nombreuses solutions de gestion des Ressources Humaines et compte 277 implantations en France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Soucieuse de sa transition Ã©nergÃ©tique, lâ€™entreprise a choisi de solariser la toiture de son siÃ¨ge social Ã Olivet pour autoconsommer sa propre Ã©lectricitÃ© locale. Un projet issu dâ€™une collaboration fructueuse entre lâ€™entreprise et JPee, avec le soutien de la Caisse dâ€™Ã‰pargne Loire Centre qui a initiÃ© la mise en relation. Cette installation composÃ©e de 166 panneaux solaires sur 345 mÂ² couvrira 68% des besoins Ã©nergÃ©tiques du siÃ¨ge de lâ€™entreprise.