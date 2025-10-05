ZE Energy laurÃ©at de lâ€™appel dâ€™offre stockage (MACSE) en Italie

Terna, opÃ©rateur national du rÃ©seau de transport dâ€™Ã©lectricitÃ© italien, a rendu public mercredi 1er octobre les rÃ©sultats de lâ€™appel dâ€™offre stockage (MACSE) visant Ã assurer une bonne stabilisation du rÃ©seau et une intÃ©gration optimale des centrales de production renouvelable en Italie. ZE Energy a raflÃ© la miseÂ !

Lâ€™appel dâ€™offre MACSE, permettant de garantir des revenus stables sur les actifs de stockage sur une durÃ©e de 15 ans, portait sur un volume de 10 GWh rÃ©partis entre les diffÃ©rentes rÃ©gions du sud de lâ€™Italie.

Le solaire et le stockage au cÅ“ur de la transition Ã©nergÃ©tique italienne

Le projet de ZE Energy, situÃ© Ã Sessa Arunca (CA), dâ€™une puissance de 98,5 MW et dâ€™une capacitÃ© de 832 MWh, a Ã©tÃ© retenu Ã un prix de 13 750 â‚¬/MWh/an. Il reprÃ©sente 42% des volumes allouÃ©s dans la rÃ©gion Centre-Sud, oÃ¹ la moyenne de prix est de 14 566 â‚¬/MWh/an. Ce projet de stockage autonome, le plus compÃ©titif de la rÃ©gion, devrait Ãªtre raccordÃ© au rÃ©seau Ã©lectrique en janvier 2028. Â« Lâ€™objectif ambitieux de lâ€™Italie â€“ atteindre 70 % dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable dâ€™ici 2030 â€“ place le solaire et le stockage au cÅ“ur de la transition Ã©nergÃ©tique. Cette victoire confirme notre dÃ©veloppement sur le marchÃ© transalpin et illustre lâ€™expertise de ZE Energy dans la conception et lâ€™optimisation des systÃ¨mes de stockage dâ€™Ã©nergie et leur raccordement au rÃ©seau de transport dâ€™Ã©lectricitÃ© Â», confie Mathieu Lassagne, prÃ©sident de ZE Energy.

Piloter et augmenter la valeur de lâ€™intÃ©gration de lâ€™Ã©lectricitÃ© photovoltaÃ¯que dans le rÃ©seau

Fort de ce succÃ¨s, ZE Energy sâ€™affirme comme un acteur de rÃ©fÃ©rence des centrales hybrides colocalisÃ©es, mais aussi des batteries Â« stand alone Â» qui permettent de piloter et dâ€™augmenter la valeur de lâ€™intÃ©gration de lâ€™Ã©lectricitÃ© photovoltaÃ¯que dans le rÃ©seau, et dâ€™accÃ©lÃ©rer ainsi le dÃ©ploiement Ã grande Ã©chelle de la production dâ€™Ã©lectricitÃ© solaire pilotable destinÃ©e Ã une consommation locale et Ã lâ€™atteinte des objectifs climatiques europÃ©ens. Â« Avec cette offre ultra compÃ©titive, ZE Energy devient un des acteurs majeurs du stockage en Italie. Nous allons continuer Ã travailler avec les Ã©quipes pour prÃ©senter dâ€™autres projets pour les prochaines sessions de lâ€™appel dâ€™offre MACSE Â», conclut Antonio Bilella, Country Manager ZE Energy Italia.