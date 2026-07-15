JP Energie Environnement, GÃ©nÃ©rale du Solaire et Banque des Territoires : lâ€™union fait la force

Les producteurs indÃ©pendants franÃ§ais JP Energie Environnement (JPee) et GÃ©nÃ©rale du Solaire (GDS) ainsi que la Banque des Territoires (prÃ©sente au capital de JPee Ã hauteur de 34% et partenaire de GDS), ont signÃ© le 6 juillet dernier un MÃ©morandum Of Understanding (MOU) en vue de dÃ©finir les termes et modalitÃ©s dâ€™un rapprochement entre Ã©gaux. Cette opÃ©ration a pour objectif de faire Ã©merger un Ã©nergÃ©ticien franÃ§ais indÃ©pendant de rÃ©fÃ©rence au service dâ€™une production dâ€™Ã©lectricitÃ© souveraine, renouvelable et compÃ©titive en Europe.

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Ce rapprochement entre JP Energie Environnement, GÃ©nÃ©rale du Solaire et Banque des Territoires a pour vocation de crÃ©erÂ un leader du marchÃ© europÃ©en des Ã©nergies renouvelables. Les deux dÃ©veloppeurs reprÃ©sentent ensemble plus de 1,2 GW de centrales renouvelables en activitÃ© (centrales solaires, centrales Ã©oliennes, stockages dâ€™Ã©lectricitÃ©), 400 MW de projets prÃªts Ã construire, ainsi quâ€™un portefeuille de projets en dÃ©veloppement de plus de 5 GW.

En mutualisant ses compÃ©tences, ce nouveau groupe aura pour ambition dâ€™accÃ©lÃ©rer son dÃ©veloppement en France dans ses activitÃ©s historiques (Ã©olien terrestre et photovoltaÃ¯que) et ses activitÃ©s de diversification (autoconsommation, stockage) mais aussi en Italie avec un portefeuille de 400 MW de centrales en exploitation, en construction ou en dÃ©veloppement. Ce projet de rapprochement reste soumis Ã la poursuite des discussions entre les parties, Ã lâ€™information et Ã la consultation des instances reprÃ©sentatives des personnels de JPee et GDS, ainsi quâ€™Ã lâ€™obtention des accords inhÃ©rents au projet. Lâ€™opÃ©ration pourrait Ãªtre finalisÃ©e au premier trimestre 2027.