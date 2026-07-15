Girasole Energies en force lors la 12Ã¨me pÃ©riode de lâ€™appel dâ€™offres PP2 BÃ¢timent

Sur 326 projets retenus, Girasole Energies a vu 15 de ses projets rÃ©compensÃ©s pour une puissance totale de 18,9 MWc.Â Dans le top 6Â !

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Girasole Energies fait partie des grands gagnants de la 12Ã¨me pÃ©riode de l’appel d’offres PPE2, dÃ©diÃ© au solaire sur bÃ¢timents, serres, hangars agricoles et ombriÃ¨res de parking de plus de 500 kWc. Sur plus d’un millier de dossiers dÃ©posÃ©s, 326 projets ont Ã©tÃ© retenus par la Commission de rÃ©gulation de l’Ã©nergie (CRE) et dÃ©voilÃ©s le 7 juillet dernier. Girasole Energies figure parmi les laurÃ©ats avec 15 projets pour une puissance cumulÃ©e de 18,9 MWc, plaÃ§ant l’entreprise dans le top 6 des laurÃ©ats. Parmi les 15 projets retenus : 4 ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques, pour une puissance de 12,8 MWc et 11 toitures solaires, pour une puissance de 6,1 MWc.

Les ombriÃ¨res ont le vent en poupe

Ces installations sont situÃ©es principalement en Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire, Auvergne-RhÃ´ne-Alpes et Provence-Alpes-CÃ´te d’Azur.

Le poids des ombriÃ¨res dans ce mix laurÃ©at confirme le positionnement de Girasole Energies sur ce segment porteur, dans un contexte rÃ©glementaire particuliÃ¨rement favorable : la loi APER impose en effet la vÃ©gÃ©talisation ou l’Ã©quipement en ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques de nombreux parcs de stationnement extÃ©rieurs, faisant de ce segment l’un des relais de croissance les plus dynamiques du marchÃ© du photovoltaÃ¯que bÃ¢timentaire. ParallÃ¨lement, la stratÃ©gie mixte toitures et ombriÃ¨res dÃ©ployÃ©e par Girasole Energies illustre sa capacitÃ© Ã adresser plusieurs segments de ce marchÃ©, dans un appel d’offres oÃ¹ le taux de sÃ©lection reste exigeant.

Une nouvelle Ã©tape dans une trajectoire de croissance ambitieuse

Cette reconnaissance s’inscrit dans la stratÃ©gie de dÃ©veloppement organique de Girasole Energies. PortÃ© par son dÃ©veloppement interne, le groupe est en voie, sur l’exercice 2026, de doubler sa capacitÃ© installÃ©e en exploitation, passant de 100 Ã 200 MWc par rapport Ã l’annÃ©e prÃ©cÃ©dente. Cette dynamique organique est Ã©galement renforcÃ©e par une stratÃ©gie d’acquisitions ciblÃ©es, avec un objectif de plus de 60 MWc d’acquisitions d’ici fin 2026, ainsi que par lâ€™industrialisation de ses solutions d’autoconsommation individuelle et de stockage d’Ã©nergie. Â« Cette reconnaissance dans le cadre de la 12Ã¨me pÃ©riode de l’AO PPE2 illustre la pertinence de notre stratÃ©gie de dÃ©veloppement sur les segments toitures et ombriÃ¨res, deux marchÃ©s que nous adressons avec la mÃªme exigence technique et la mÃªme discipline financiÃ¨re. Se hisser Ã ce niveau dans un appel d’offres aussi compÃ©titif, est la preuve du savoir-faire de nos Ã©quipes de dÃ©veloppement. Ces 18,9 MWc viennent alimenter une dynamique organique solide, pleinement alignÃ©e avec notre ambition d’atteindre 500 MWc de puissance installÃ©e d’ici 2028 Â» explique Pierre-Marie Berlingeri, Directeur gÃ©nÃ©ral de Girasole Energies.