EDP met en service ses premiers projets de production solaire dÃ©centralisÃ©e en France sur des magasins Decathlon

EDP a mis en service ses premiers projets de production solaire dÃ©centralisÃ©e en France, installÃ©s pour la marque multispÃ©cialiste de sport mondiale Decathlon. Cette Ã©tape renforce le portefeuille dâ€™activitÃ©s dâ€™EDP en France, qui couvre dÃ©sormais le solaire Ã grande Ã©chelle, lâ€™Ã©olien et la production dÃ©centralisÃ©e. A fond le renouvelableÂ !

Lâ€™un des premiers projets de production dÃ©centralisÃ©e dâ€™EDP en France sâ€™inscrit dans le cadre dâ€™un partenariat stratÃ©gique avec Decathlon. SituÃ©s en Occitanie et en Bourgogne-Franche-ComtÃ©, ces projets font partie dâ€™une stratÃ©gie plus large de dÃ©ploiement dâ€™installations solaires en autoconsommation sur plusieurs sites de Decathlon en France. Au total, EDP installe plus de 0,7 MWc de capacitÃ© dans le cadre de ce partenariat dans le pays.

Une production de plus de 1 GWh dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable par an

Une fois pleinement opÃ©rationnels, ces projets devraient produire plus de 1 GWh dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable par an, contribuant directement aux besoins Ã©nergÃ©tiques de Decathlon et Ã la rÃ©duction de son empreinte carbone. En 2023, EDP et Decathlon ont signÃ© un accord visant Ã dÃ©ployer des projets solaires sur site dans plusieurs marchÃ©s europÃ©ens, notamment en Allemagne, au Portugal, en Espagne, en Italie, en Belgique et en France. Lâ€™intÃ©gration de solutions solaires dÃ©centralisÃ©es directement sur les sites des clients permet aux entreprises dâ€™amÃ©liorer leur efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique, de rÃ©duire leurs coÃ»ts dâ€™exploitation et de mieux maÃ®triser leur consommation dâ€™Ã©nergie. Elle soutient Ã©galement leurs efforts de dÃ©carbonation, contribuant ainsi Ã des activitÃ©s plus durables et plus rÃ©silientes. EDP entend poursuivre cette dynamique en Europe et prÃ©voit de dÃ©ployer prÃ¨s de 700 MW de solutions solaires sur site au cours des quatre prochaines annÃ©es.

AccÃ©lÃ©rer lâ€™adoption des Ã©nergies renouvelables tout en rÃ©pondant aux besoins opÃ©rationnels locaux

En France, des partenariats avec des clients tels que Decathlon illustrent la maniÃ¨re dont une approche coordonnÃ©e peut accÃ©lÃ©rer lâ€™adoption des Ã©nergies renouvelables tout en rÃ©pondant aux besoins opÃ©rationnels locaux.

PrÃ©sente en France depuis 2006 Ã travers EDP Renewables, EDP dispose aujourdâ€™hui de 250 MW de capacitÃ© installÃ©e dans des projets Ã©oliens et solaires Ã grande Ã©chelle. La mise en service de ces premiers projets solaires dÃ©centralisÃ©s marque une nouvelle Ã©tape dans le dÃ©veloppement du groupe dans le pays, en Ã©largissant sa prÃ©sence technologique et en renforÃ§ant son rÃ´le dans lâ€™Ã©lectrification et la dÃ©carbonation des entreprises franÃ§aises. EDP a annoncÃ© son engagement en France, aux cÃ´tÃ©s dâ€™Ocean Winds, sa coentreprise avec ENGIE, Ã travers un programme dâ€™investissement de 1,3 milliard dâ€™euros au cours des quatre prochaines annÃ©es. Cet investissement devrait permettre le dÃ©veloppement de plus de 1 GW de projets dâ€™Ã©nergies renouvelables terrestres et offshore dans le pays, contribuant ainsi aux objectifs de souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique et de dÃ©carbonation de la France.