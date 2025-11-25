JP Energie Environnement annonce le refinancement de 430 Mâ‚¬ de son portefeuille de projets Ã©oliens et solaires

JP Energie Environnement (JPee), producteur indÃ©pendant franÃ§ais dâ€™Ã©nergies renouvelables, vient en effet dâ€™annoncer la rÃ©alisation dâ€™un refinancement majeur pour 427 MW de projets Ã©oliens et solaires. Â«Â Ce refinancement illustre la confiance de nos partenaires et la robustesse de notre modÃ¨le. Il nous donne les moyens dâ€™accÃ©lÃ©rer notre contribution Ã la transition Ã©nergÃ©tique, tout en ouvrant la voie Ã de nouvelles ambitions : diversification, internationalisation et croissance externe Â» se rÃ©jouit Xavier Nass, PDG de JP Energie Environnement.

430 Mâ‚¬ de dettes ont Ã©tÃ© levÃ©s auprÃ¨s de Bpifrance, CIC, SociÃ©tÃ© GÃ©nÃ©rale et CrÃ©dit Agricole Transitions & Energies aux cÃ´tÃ©s des banques du Groupe CrÃ©dit Agricole. Une transaction qui fait date pour JPee et lui permet de renforcer sa soliditÃ© financiÃ¨re et dâ€™amplifier son champ dâ€™action. Â«Â Lâ€™accompagnement historique que Bpifrance assure auprÃ¨s de JPee, nous a permis de consolider significativement notre position dans ce refinancement dâ€™envergure. Nous partageons cette ambition dâ€™une Ã©conomie encore plus dÃ©carbonÃ©e, qui passe par lâ€™Ã©lectrification des usages actuels et futurs, grÃ¢ce au dÃ©ploiement rapide des Ã©nergies renouvelables au plus prÃ¨s de la consommation. Lâ€™ampleur de ce soutien financier ouvre de trÃ¨s belles perspectives pour JPee. Nous sommes extrÃªmement fiers dâ€™y contribuerÂ Â» souligne Pascale Courcelle, Directrice du financement de lâ€™Immobilier, de lâ€™Energie Environnement de Bpifrance.

Â

Cette dÃ©marche initiÃ©e au premier semestre 2025 sâ€™inscrit dans la volontÃ© de JPee de consolider sa position dâ€™acteur majeur de la transition Ã©nergÃ©tique. Le refinancement concerne 19 parcs Ã©oliens (dont un en construction) et 25 centrales solaires, pour une capacitÃ© totale de 427 MW qui reprÃ©sente prÃ¨s de 70 % de la puissance totale installÃ©e de JPee. Et Gabriel Orio, Directeur du Financement des Transitions de CrÃ©dit Agricole Transitions & Energies de conclureÂ : Â« Ce refinancement dâ€™envergure tÃ©moigne de notre confiance dans la stratÃ©gie de dÃ©veloppement de JPee, partenaire historique du groupe CrÃ©dit Agricole et de notre volontÃ© dâ€™accompagner durablement les acteurs qui accÃ©lÃ¨rent la transition Ã©nergÃ©tique en France et dans les territoires. En soutenant 427 MW de projets Ã©oliens et solaires, nous contribuons concrÃ¨tement Ã renforcer lâ€™indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique du pays et Ã bÃ¢tir un mix renouvelable solide pour les dÃ©cennies Ã venir.Â Â»