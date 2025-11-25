Comment lâ€™outil COSMAC amÃ¨ne vers des solutions multi-Ã©nergies durables et dÃ©ployables ?

Alors que le bÃ¢timent reprÃ©sente 44 % de la consommation Ã©nergÃ©tique nationale, les gestionnaires de centres commerciaux, bureaux, entrepÃ´ts et bÃ¢timents collectifs se retrouvent confrontÃ©s Ã un dÃ©fi majeur : intÃ©grer les Ã©nergies renouvelables et la recharge des vÃ©hicules Ã©lectriques, sans fragiliser les rÃ©seaux ni exploser les coÃ»ts. Lâ€™outil COSMAC : une rÃ©ponse scientifique et opÃ©rationnelleÂ !

Â« FinancÃ© par l’Agence nationale de la Recherche et portÃ© par JUNIA et l’UniversitÃ© de Lille, ce projet vise Ã fournir aux entreprises un outil opÃ©rationnel pour concevoir, dimensionner et piloter des systÃ¨mes multi-Ã©nergies : photovoltaÃ¯que, batteries, hydrogÃ¨ne, rÃ©seau, bornes de recharge de vÃ©hicules Ã©lectriques. Â» explique Dhaker Abbes, Team Leader de lâ€™Ã©quipe JUNIA impliquÃ©e dans le projet COSMAC. ConcrÃ¨tement, COSMAC (Conception Optimale d’un SystÃ¨me Multi-Ã©nergie appliquÃ© notamment aux bÃ¢timents commerciaux), projet dÃ©ployÃ© dâ€™octobre 2022 Ã aoÃ»t 2026, permet de :

Dimensionner de maniÃ¨re optimale un systÃ¨me complet intÃ©grant photovoltaÃ¯que, stockage par batteries, chaÃ®ne hydrogÃ¨ne (Ã©lectrolyseur, stockage gazeux, pile Ã combustible), rÃ©seau Ã©lectrique et bornes de recharge pour vÃ©hicules Ã©lectriques.

Dimensionner un systÃ¨me multi-Ã©nergies complet (PV, stockage batterie, hydrogÃ¨ne, rÃ©seau Ã©lectrique)

Piloter automatiquement lâ€™Ã©nergie en temps rÃ©el grÃ¢ce Ã un contrÃ´leur intelligent basÃ© sur des modÃ¨les physiques et les prÃ©visions mÃ©tÃ©o.

IntÃ©grer le comportement rÃ©el des usagers (recharge des vÃ©hicules Ã©lectriques analysÃ©e spatialement.

Calculer le coÃ»t Ã©conomique et Ã©cologique sur tout le cycle de vie des Ã©quipements.

Prendre en compte les incertitudes (variabilitÃ©, variations de consommation, mÃ©tÃ©oâ€¦)

Â«Â Ce qui rend COSMAC unique, c’est cette approche globale Â», souligne Dhaker Abbes.

Des rÃ©sultats validÃ©s sur le terrain

Lâ€™outil a Ã©tÃ© validÃ© en utilisant les donnÃ©es du dÃ©monstrateur de rÃ©seau Ã©lectrique intelligent local Ã lâ€™universitÃ© catholique de Lille qui est pilotÃ© par JUNIA. A la clÃ©, rÃ©duction des coÃ»ts de lâ€™installation (dimensionnement) de 15%, diminution des coÃ»ts de lâ€™Ã©nergie (optimisation) de 15% et baisse substantielle des Ã©missions de CO2 de 30% (cas multi-objectifs). Ces performances validÃ©es par le comitÃ© scientifique du projet ont permis la publication librement accessible de deux articles de confÃ©rences et de deux articles de revue. Ceci dÃ©montre qu’il est possible de fusionner performance Ã©conomique et ambition Ã©cologique. Le projet est portÃ© par une Ã©quipe pluridisciplinaire. Il est labellisÃ© par le pÃ´le MEDEE et avec un financement de 524Â 000 â‚¬ (subventionnÃ© Ã 50% par l’ANR), s’appuie sur le travail de doctorants, post-doctorants et stagiaires qui oeuvrent quotidiennement sur le projet, ainsi que sur l’expertise de six chercheurs permanents, issus de deux laboratoires lillois :

CRIStAL (Centre de Recherche en Informatique Signal et Automatique de Lille) : modÃ©lisation, systÃ¨mes hydrogÃ¨ne, optimisation conjointe, sous la coordination scientifique du Dr Mathieu Bressel (anciennement Ã JUNIA, dÃ©sormais Ã Polytechnique Lille â€“ laboratoire CRIStAL)

L2EP (Laboratoire d’Ã‰lectrotechnique et d’Ã‰lectronique de Puissance) : micro-rÃ©seaux, dimensionnement optimal, vÃ©hicules Ã©lectriques, analyse de cycle de vie, stabilitÃ© du rÃ©seau

Un enjeu stratÃ©gique pour les Hauts-de-France et en France

Le projet COSMAC s’inscrit dans la stratÃ©gie rÃ©gionale des Hauts-de-France, avec pour ambition de devenir un leader de l’hydrogÃ¨ne. L’intÃ©gration d’une chaÃ®ne hydrogÃ¨ne complÃ¨te dans l’outil permet d’envisager non seulement le stockage longue durÃ©e de l’Ã©nergie renouvelable, mais aussi l’alimentation de stations de ravitaillement pour vÃ©hicules lourds. En plus des centres commerciaux, lâ€™outil peut Ãªtre utile Ã l’ensemble des grands bÃ¢timents collectifs : acteurs de lâ€™Ã©nergie, de lâ€™immobilier, exploitants/gestionnaires de sites, bureaux dâ€™Ã©tudes, intÃ©grateurs, collectivitÃ©s.Â L’ambition est claire : faire de COSMAC un outil de rÃ©fÃ©rence en France. Pour cela, les chercheurs font appel Ã de nouveaux cas dâ€™application. Ils sont activement Ã la recherche de partenaires entreprises pour valider lâ€™adaptabilitÃ© de lâ€™outil. Le but Ã©tant de sortir de la phase laboratoire et passer au dÃ©ploiement opÃ©rationnel. Â«Â La transition Ã©nergÃ©tique des bÃ¢timents commerciaux est une nÃ©cessitÃ© Ã©conomique et Ã©cologique. Ainsi, le projet COSMAC offre une rÃ©ponse concrÃ¨te validÃ©e scientifiquement. Les acteurs de l’Ã©nergie, de l’immobilier, les centres commerciaux, les bureaux d’Ã©tudes ont dÃ©sormais l’opportunitÃ© de transformer leurs installations grÃ¢ce Ã cet outilÂ Â» mentionne Dhaker Abbes.

RattachÃ©e Ã lâ€™UniversitÃ© Catholique de Lille, JUNIA est la grande Ã©cole dâ€™ingÃ©nieurs qui forme aux transitions.

JUNIA est la grande Ã©cole dâ€™ingÃ©nieurs gÃ©nÃ©raliste qui forme aux grandes transitions depuis 1885. PrÃ©sente Ã Lille, Bordeaux et ChÃ¢teauroux, elle propose 4 programmes complÃ©mentaires : trois consacrÃ©s Ã la formation dâ€™ingÃ©nieurs accrÃ©ditÃ©s par la CTI (HEI, ISA, ISEN) et un dÃ©diÃ© aux nouveaux mÃ©tiers et Ã la formation professionnelle (XP).

Ces programmes couvrent lâ€™ensemble des transitions : agricoles, alimentaires et environnementales ; industrielles, Ã©nergÃ©tiques et urbaines ; numÃ©riques et technologiques ; professionnelles et sociÃ©tales. Ils intÃ¨grent Ã©galement les compÃ©tences liÃ©es aux nouveaux mÃ©tiers et Ã la transition professionnelle, et sâ€™appuient sur une trentaine de domaines de professionnalisation en lien direct avec les besoins des entreprises et des territoires.

Avec plus de 4500 Ã©tudiants, 35 000 diplÃ´mÃ©s et une recherche de haut niveau connectÃ©e au monde Ã©conomique, JUNIA forme des ingÃ©nieurs Ã©veillÃ©s et responsables, capables dâ€™agir au cÅ“ur des mutations Ã©cologiques, industrielles, numÃ©riques et sociÃ©tales.