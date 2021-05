SuÃ¨de : lâ€™interdiction de la vente de voitures Ã  combustibles fossiles bÃ©nÃ©fique pour le climat en cas de remplacement par des VE

Si une interdiction était introduite sur la vente de voitures neuves à essence et diesel, et qu’elles étaient remplacées par des voitures électriques, il en résulterait une forte réduction des émissions de dioxyde de carbone. Telle est la conclusion d’une nouvelle recherche de l’Université de technologie Chalmers, en Suède, sur les émissions de l’ensemble du cycle de vie – de la fabrication de voitures électriques et de batteries lithium-ion utilisées pour leur fonctionnement. Cependant, l’effet total de l’élimination progressive des voitures à combustible fossile ne se fera sentir qu’au milieu du siècle – et la manière dont les batteries sont fabriquées affectera l’étendue des avantages. Commentaires à suivre !

Une mise en place rapide et obligatoire des voitures électriques pourrait faire en sorte que les émissions des échappements des voitures particulières suédoises approchent de zéro d’ici 2045. Le gouvernement suédois a proposé une interdiction pure et simple de la vente de nouvelles voitures à combustibles fossiles à partir de 2030. Mais cette mesure à elle seule ne suffira pas à atteindre les objectifs climatiques de la Suède dans les délais prévus. «La durée de vie des voitures actuellement sur les routes et celles qui seraient vendues avant l’introduction d’une telle restriction signifient qu’il faudrait un certain temps – environ 20 ans – avant que le plein effet ne devienne visible», explique Johannes Morfeldt, chercheur en physique Théorie des ressources à l’Université de technologie de Chalmers et auteur principal de l’étude scientifique récemment publiée.

Diminuer les émissions moyennes provenant de la fabrication mondiale de batteries

«Les résultats de notre étude montrent qu’une électrification rapide du parc automobile suédois réduirait les émissions du cycle de vie, de 14 millions de tonnes de dioxyde de carbone en 2020 à entre 3 et 5 millions de tonnes d’ici 2045. Le résultat final en 2045 dépendra principalement sur la mesure dans laquelle les réductions d’émissions possibles dans l’industrie manufacturière sont réalisées », déclare Johannes Morfeldt. Une transition des voitures à essence et diesel aux voitures électriques entraînera une demande accrue de batteries. Les batteries pour voitures électriques sont souvent critiquées, notamment pour le fait qu’elles entraînent des niveaux élevés d’émissions de gaz à effet de serre lors de la fabrication. « Il existe des possibilités relativement probantes pour réduire les émissions liées à la fabrication mondiale de batteries. Notre examen de la littérature à ce sujet montre que les émissions moyennes provenant de la fabrication mondiale de batteries pourraient diminuer d’environ deux tiers par kilowattheure de capacité de batterie d’ici 2045. Cependant, la plupart de la fabrication de batteries a lieu à l’étranger, de sorte que les décideurs suédois ont des opportunités plus limitées d’influencer cette question », déclare Johannes Morfeldt.

Attention aux « fuites de carbone »

Du point de vue du climat, peu importe où les émissions ont lieu, et le risque avec les décisions prises au niveau national pour réduire les émissions des véhicules de tourisme est qu’elles pourraient entraîner une augmentation des émissions ailleurs. Ce phénomène est parfois appelé «fuite de carbone». Dans ce cas, l’augmentation des émissions résulterait d’une demande accrue de batteries, et le risque est donc d’autant plus grand que les émissions issues de la production de batteries sont élevées. Dans ce cas, la décision suédoise n’aurait pas un effet aussi important sur la réduction de l’impact climatique que souhaité. Les émissions du cycle de vie finiraient dans la fourchette supérieure – environ 5 millions de tonnes de dioxyde de carbone au lieu d’environ 3 millions de tonnes. Pour cette raison, il peut y avoir lieu de réglementer les émissions dans la production des véhicules et des batteries, du point de vue du cycle de vie.

«Au sein de l’UE, par exemple, il y a une discussion sur l’établissement d’une norme commune pour la fabrication de batteries et de véhicules – de la même manière qu’il existe une norme qui réglemente ce qui peut être émis par les échappements», explique Johannes Morfeldt. Mais, étant donné les faibles émissions de la Suède liées à la production d’électricité, une interdiction de vendre des voitures neuves à combustibles fossiles entraînerait en effet une forte réduction de l’impact total sur le climat, quelle que soit la manière dont l’industrie manufacturière se développe. Les résultats de l’étude sont basés sur les conditions suédoises, mais la méthode utilisée par les chercheurs peut être utilisée pour obtenir les chiffres correspondants pour d’autres pays, en fonction du parc automobile et du système énergétique de chaque pays. L’année 2045 est mise en évidence car c’est à ce moment-là que les émissions de gaz à effet de serre en Suède devraient atteindre zéro net selon les objectifs de la politique climatique du pays.