Jonsol annonce son deuxiÃ¨me partenariat dans le secteur du FPVÂ« (Floating Photovoltaics)”

Jonsol et Isigenere sont partenaires depuis un certain temps pour développer conjointement des solutions photovoltaïques flottantes (FPV). Les deux entreprises partagent la même vision de l’engagement à créer des produits et des solutions de haute qualité pour leurs clients tout en fournissant le meilleur service à la clientèle. Les entreprises sont particulièrement dynamiques en matière d’innovation dans leurs domaines respectifs grâce à leurs capacités d’ingénierie allemandes et espagnoles. Enfin, les deux organisations s’engagent à soutenir leurs partenaires et l’écosystème pour qu’ils mènent la révolution énergétique.

Une technologie brevetée

Isigenere est l’inventeur d’ISIFLOATING, l’un des pionniers des systèmes solaires flottants dans le monde entier depuis 2008. ISIFLOATING utilise une technologie PV flottante unique et brevetée qui permet de couvrir partiellement ou totalement l’eau pour construire des centrales solaires flottantes sur différents milieux aquatiques. Depuis 2008, ISIFLOATING a investi de manière continue et significative dans la mise à niveau technologique. La version actuelle du système, ISIFLOATING 4.0, offre un coût total de possession compétitif et fournit un système de haute qualité et durable qui minimise les risques tout en offrant des coûts de transport, d’installation et de maintenance nettement inférieurs.

Les modules Jonsol adapté au flottant

Le fabricant allemand de modules Jonsol, qui possède des installations de production en Europe et en Asie, est spécialisé dans la production de modules photovoltaïques de haute qualité et à haut rendement et de modules pour applications flottantes, dont le rendement atteint actuellement 21,16 %, ainsi que dans le développement de systèmes de stockage sur mesure et de systèmes flottants complets. « De nombreux projets de centrales solaires flottantes sont actuellement en cours chez Jonsol » confirme Philipp Leclerc, responsable des ventes internationales chez Jonsol, également responsable des installations flottantes.

Un potentiel global de 400 GWc de solaire flottant

Dans le cadre de cette révolution, les systèmes photovoltaïques flottants (FPV) sont sur le point de devenir le troisième pilier de l’énergie solaire, après les systèmes au sol et sur toiture. Les estimations de la Banque mondiale et du SERIS calculent un potentiel global de 400 GWc, en utilisant des hypothèses prudentes. Les principaux avantages de la FPV sont un rendement énergétique plus élevé, une évaporation plus faible et la conservation des terres, qui peut être cruciale dans certaines régions et industries.