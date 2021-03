Comwatt et son partenaire Sungy à la conquête du Maghreb

A l’occasion de l’annonce de ce partenariat, Sungy et Comwatt ont présenté le 1er mars dernier leur premier projet : rendre autonome en énergie une banque aux portes du désert Algérien. Le site est équipé de 42 kWc de panneaux solaires avec une box Comwatt et une batterie de 48 kWh. Une installation solaire high tech à deux pas des dunes !

L’ensoleillement quasi-permanent en Afrique est une opportunité pour ce continent d’utiliser la lumière naturelle du soleil comme source d’énergie efficace. Ainsi, face à la demande énergétique croissante des populations et la nécessité de répondre aux défis imposés par la transition écologique, l’énergie photovoltaïque détient de réels atouts et un potentiel de développement très important pour les années à venir.

L’Afrique du Nord ; un potentiel de développement important pour l’énergie solaire et l’autoconsommation

La transition énergétique via les énergies renouvelables en Afrique peut être opérée grâce à l’autoconsommation solaire. En effet, cela permet à la population et aux infrastructures de produire leur propre énergie à l’échelle locale. Sur des territoires non connectés au réseau électrique cela permet de développer davantage l’autonomie énergétique ! Sungy est né de ce constat. Depuis 2015, sa présidente Myriam Fournier Kacimi et ses équipes accompagnent leurs clients dans le développement, la mise en place et l’exploitation de centrales solaires pour ses clients notamment situées en Algérie. Dans un souci d’optimiser la satisfaction de ses clients et leur taux d’autoconsommation par une gestion plus performante de l’énergie produite, Sungy a choisi Comwatt comme fournisseur de solution de monitoring et pilotage de l’énergie. Une première Box Power Comwatt vient d’être installée avec succès pour une agence bancaire de la Société Générale Algérie.

Optimiser avec tous les moyens les taux d’autoconsommation

A l’occasion de la mise en service de ce projet Myriam Fournier Kacimi a déclaré : “Ce partenariat avec Comwatt et le lancement de la GEN4, nous l’attendions depuis longtemps. Nous avons suivi pas à pas le développement des fonctionnalités adaptées au secteur tertiaire pour nos clients en Algérie, mais également en Afrique. Nos spécificités réglementaires mais également d’accès réseau nous contraignent en effet à optimiser avec tous les moyens les taux d’autoconsommation. Eric Vigor, COO de Société Générale Algérie est le premier banquier qui a pris des risques, le premier à y avoir crû et à nous avoir fait confiance. Grégory Lamotte, président de Comwatt, est un entrepreneur visionnaire et déterminé, dont l’engagement dans la transition énergétique fait avancer le sujet. Je suis heureuse que Comwatt se positionne sur le secteur tertiaire car je suis convaincue que ce sont les entreprises qui sont les moteurs de la transition.”

Une installation solaire pilotée de 42kWc 100% Off-Grid

Alors, quelles sont les caractéristiques de la centrale solaire installée par Sungy ? Quels objectifs en autoconsommation pour cette agence ? Les premiers résultats sont-ils convaincants ? Fin 2020, Sungy a donc réalisé une installation solaire 100% hors réseau pour l’agence bancaire de la Société Générale Algérie, située à Hassi Messaoud. Cette installation solaire est principalement installée sur la toiture. Elle est équipée de 140 panneaux solaires de 300Wc pour une puissance photovoltaïque de 42 KWc. De plus, 8 panneaux solaires de même puissance sont installés en façade du bâtiment. Afin de transformer l’énergie solaire en courant alternatif, deux onduleurs d’injection SMA STP 25000 sont installés dans le local technique avec trois onduleurs chargeurs Sunny Island 8.0 qui chargent les batteries TESVOLT d’une capacité totale de 48KWh.

Afin d’optimiser l’autoconsommation de l’énergie produite, Sungy a installé le gestionnaire d’énergie Comwatt Power V3 et les boîtiers communicants sur les principaux consommateurs d’énergie.

La Box énergie : l’élément indispensable pour rentabiliser au maximum son installation même en Algérie

Comwatt est le fabricant n°1 en France des box dédiées à l’autoconsommation solaire. Ce gestionnaire d’énergie permet de visualiser et gérer sa consommation d’électricité produite par des panneaux solaires en temps réel. Les systèmes d’autoconsommation Comwatt permettent de réduire jusqu’à 70% de sa facture d’électricité. Fort de son expérience dans l’autoconsommation solaire, Comwatt accompagne son partenaire Sungy a atteindre ses objectifs énergétiques pour l’agence :

● Visualiser en temps réel sa production d’énergie

● Piloter ses appareils électriques énergivores comme l’éclairage ou la climatisation

● Suivre sa consommation énergétique sur une période donnée

L’installation d’une box Comwatt, une première sur un site tertiaire en Algérie

Cette première installation marque l’arrivée de Comwatt sur le territoire africain.

Pour équiper l’agence, Sungy a installé un système en triphasé muni d’onduleurs et d’une batterie. En parallèle, afin de mesurer l’intensité du courant électrique des boitiers de pinces ampèremétriques ont été installés :

● pour la mesure de 2 systèmes photovoltaïques d’une puissance totale de 42 KW

● pour la mesure de la consommation des groupes froids à savoir la climatisation

● pour la mesure de l’échange électrique avec la batterie correspondant à la consommation de l’agence

Dans cette agence des modules ont été installés pour piloter les charges en temps réel de façon à maintenir le confort des collaborateurs et des clients mais surtout l’activité réglementée de la banque. Et les premiers résultats sont d’ores et déjà spectaculaires ! L’intérêt pour une activité tertiaire d’utiliser une box Comwatt est d’optimiser la consommation de l’énergie produite. En effet, pour l’agence le taux d’autoproduction passe de 20% à 99% avec une box Comwatt et une unité de stockage! “Grâce à notre gestionnaire d’énergie l’agence est devenue autonome à 100%” s’enthousiasme Grégory Lamotte.

Tableau de bord annuel de production de l’agence

Les zones d’éclairage et les climatisations sont pilotées en fonction de plannings horaires qui sont adaptés à la présence d’agents dans la banque. Le cumulus est quant à lui chauffé en journée lors du pic de production solaire. Ainsi, le gestionnaire d’énergie est également un outil permettant de piloter les appareils en choisissant leurs horaires de consommation au quotidien. Grégory Lamotte, à précisé lors de cette mise en service : “Cela fait des années que nous savons que la transition énergétique va modifier profondément nos sociétés. Maintenant, avec ce projet, nous en avons la démonstration. Sungy, le partenaire exclusif de Comwatt en Algérie, à ouvert la voie à une série d’innovations technologiques entre la France et l’Algérie. Ces innovations vont permettre de déployer largement les énergies renouvelables. La dynamique présidente de Sungy, Myriam Fournier Kacini, par sa force et son efficacité incarne parfaitement les côtés positifs de la transition énergétique”.