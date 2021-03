Installation PV en 2020 : la Belgique fait mieux que le France et ce nâ€™est pas une histoire Belge

2020 devient la meilleure année d’équipement solaire en Belgique avec 1 GWc installé. Comme nous vous l’annoncions il y a quelques jours, la France a pour sa part raccordé 973 MW supplémentaires. Voilà qui a de quoi étonner ! A quoi est due cette dynamique belge ? Analyse.

Selon les statistiques de l’Association pour la Promotion des Energies Renouvelables (APERe), avec 1 GWc raccordé en 2020, la Belgique porte son parc photovoltaïque à 6 GWc.

La Flandre et Bruxelles en pole position

La Flandre insuffle le mouvement avec plus de 800 MWc installés en 2020, suivie par la Wallonie avec environ 140 MWc et Bruxelles qui bat son record en dépassant les 50 MWc. Sur base des statistiques officielles encore partielles et des chiffres des acteurs du marché, 2020 devient donc la meilleure année d’équipement solaire en Belgique avec 1 GWc installé, ce qui augmente la capacité annuelle installée de 25% par rapport à 2019. Le précédent record date de 2011. Avec un peu plus de 5 TWh d’électricité solaire produite en 2020, le solaire représente 30% de l’équivalent de la consommation des logements belges (3.500 kWh/an par ménage) ou un peu plus de 6 % de la consommation électrique totale de la Belgique (82 TWh).

Les petites installations représentent près de 65% de la puissance installée

La Belgique doit l’essentiel de ses belles performances aux petites installations. Ces dernières se maintiennent partout sur le territoire ou y sont en forte augmentation. En Flandre notamment (+45%), suite à l’effet d’annonce de la compensation garantie 15 ans sur les tarifs réseaux si l’installation se faisait avant fin 2020. Cette annonce a néanmoins été invalidée par une décision de janvier 2021 de la cour constitutionnelle. Les petites installations (≤ 10 kWc) représentent 60 à 65% de la puissance installée à l’échelle belge.

1,5 GWc par an d’ici 2030

L’objectif d’arriver à 5 GWc d’installation photovoltaïque d’ici 2020 a bel et bien été atteint, voire même surpassé. Ces chiffres démontrent qu’une ambition mesurée serait de proposer un rythme d’installation de 1,5 GWc par an d’ici 2030 et donc d’atteindre au moins 22 GWc au lieu des 11 GWc actuellement visés.

Les gouvernements successifs ont tous, par le passé, sous-estimés le développement possible de la technologie solaire photovoltaïque. Le premier objectif fixé pour 2020 a ainsi été atteint …dès 2011. Une politique réellement ambitieuse pourrait donc fixer des objectifs plus importants. Par leur appétence à la chose solaire, les citoyens belges sont en tous les cas partie prenante de la belle dynamique photovoltaïque d’outre-Quiévrain !