EnergaÃ¯a 2025 : SolarEdge prÃ©sentera sa nouvelle solution de stockage tertiaire, la certification CNPP et dâ€™autres nouveautÃ©s

Ã€ lâ€™occasion dâ€™EnerGaÃ¯a 2025, le forum des Ã©nergies renouvelables qui se dÃ©roulera les 10 & 11 dÃ©cembre 2025 Ã Montpellier, SolarEdge dÃ©voilera en avant-premiÃ¨re sa nouvelle gamme de solutions de stockage intelligentes dÃ©diÃ©e aux installations photovoltaÃ¯ques tertiaires : CSS-OD 197kWh.

SolarEdge reviendra sur une grande premiÃ¨re en France : lâ€™obtention du nouveau standard CNPP Certified pour la dÃ©tection dâ€™arcs Ã©lectriques et la cybersÃ©curitÃ© des installations solaires. Reconnue par le nouveau rÃ©fÃ©rentiel APSAD D20 destinÃ© aux acteurs de la filiÃ¨re y compris les assureurs, cette certification marque une Ã©tape majeure pour la sÃ©curitÃ© et la fiabilitÃ© des

systÃ¨mes photovoltaÃ¯ques tertiaires et industriels.

Le mercredi 10 dÃ©cembre : un temps fort sur le stand E01,Hall B2

A 14h, Christophe Bodin, Directeur CNPP Cert. sera prÃ©sent sur le stand SolarEdge pour une remise symbolique du certificat CNPP Certified et partagera sa vision des enjeux de sÃ©curitÃ© et de fiabilitÃ© des systÃ¨mes solaires. Ce regard croisÃ© sera lâ€™occasion dâ€™Ã©changer sur les bonnes pratiques et les technologies en matiÃ¨re de prÃ©vention des risques Ã©lectriques et cybernÃ©tiques.

Rencontre avec les experts SolarEdge

Tout au long du salon, les Ã©quipes de SolarEdge seront ravis dâ€™Ã©changer pour prÃ©senter leurs derniÃ¨res innovations alliant optimisation du rendement, protection et cybersÃ©curitÃ©.

Plusieurs nouveautÃ©s seront mises Ã lâ€™honneur

STOCKAGE TERTIAIRE

Nouvelle gamme : CSS-OD 197kWh

Avec lâ€™essor de lâ€™autoconsommation tertiaire et le dÃ©veloppement de modÃ¨les innovants, le stockage devient une opportunitÃ© clÃ©.

CERTIFICATION CNPP CERTIFIED

SolarEdge est le 1er fabricant Ã obtenir la certification CNPP Certified pour la dÃ©tection d’arcs Ã©lectriques, conformÃ©ment Ã l’APSAD D20.

CHARGEUR DE VEHICULE ELECTRIQUE

Le chargeur de VE SolarEdge ONE monophasÃ©es / triphasÃ©es, compatibilitÃ© intÃ©rieure/extÃ©rieure offre une expÃ©rience de recharge fluide et optimisÃ©e pour l’Ã©nergie solaire, tant pour les utilisateurs rÃ©sidentiels que tertiaires.

LOGISTIQUE SIMPLIFIÃ‰E

Les onduleurs MultiRange, ce sont moins de rÃ©fÃ©rences d’onduleurs pour couvrir toutes les plages de puissance, simplifier la gestion des stocks et offrir plus de flexibilitÃ© dans la planification et la maintenance des projets, sans changer l’onduleur.

Analyses et projections

Une rencontre avec SolarEdge sera Ã la fois lâ€™occasion de faire le point sur les projets rÃ©alisÃ©s sur lâ€™annÃ©e et dâ€™aborder les perspectives pour 2026 au regard des profondes mutations du secteur solaire. Dans un contexte marquÃ© par la fin de lâ€™ARENH, la rÃ©forme du S21, la pression Ã©conomique et lâ€™incertitude rÃ©glementaire, SolarEdge partagera son analyse et dÃ©fendra ses convictions en matiÃ¨re dâ€™innovation pour maintenir une trajectoire durable et compÃ©titive pour le solaire en France. En prÃ©sence dâ€™Arnold Bourges, Directeur SolarEdge France, de Romain Rocamora, Responsable Distribution et Responsable MarchÃ© RÃ©sidentiel de SolarEdge et de Patrice Perrin, Responsable MarchÃ© Tertiaire de SolarEdge.