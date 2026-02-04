JinkoSolar Tiger Neo 3.0 : un parangon de rÃ©sistance mÃ©canique

Issu de la derniÃ¨re gÃ©nÃ©ration de modules JinkoSolar, Tiger Neo 3.0 a Ã©tÃ© conÃ§u pour rÃ©pondre aux exigences croissantes des projets solaires modernes. Face Ã des installations toujours plus diversifiÃ©es â€” tant en environnements quâ€™en contraintes techniques â€” cette gamme se distingue par une robustesse mÃ©canique de premier plan. Capable de supporter des charges allant jusquâ€™Ã 6000â€¯Pa en face avant et 4000â€¯Pa en face arriÃ¨re, Tiger Neo 3.0 garantit fiabilitÃ© et performance sur le long terme, quelles que soient les conditions dâ€™exploitation.

GrÃ¢ce Ã une architecture avancÃ©e et Ã lâ€™utilisation de matÃ©riaux de haute qualitÃ©, la gamme Tiger Neo 3.0 offre une rÃ©sistance exceptionnelle aux contraintes mÃ©caniques tout au long de son cycle de vie, couvrant notammentâ€¯le transport et la manutention, lâ€™installation sur siteâ€¯ainsi que lâ€™exploitation sur plusieurs dÃ©cennies.

La gamme Tiger Neo 3.0 intÃ¨gre une technologie TOPCon amÃ©liorÃ©e offrantâ€¯une puissance de sortie Ã©levÃ©e et fiableâ€¯et dâ€™excellentes performances bifaciales (85â€¯Â±â€¯5â€¯%). Cette technologie apporte Ã©galement une rÃ©ponse optimisÃ©e en conditions de faible luminositÃ©â€¯ainsi quâ€™un coefficient de tempÃ©rature amÃ©liorÃ© (â€‘0,26â€¯%/Â°C), garantissant des rendements stables quelles que soient les conditions climatiques.

Cette combinaison dâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique et de robustesse mÃ©canique fait de Tiger Neo 3.0 une solution idÃ©ale, aussi bien pour atteindre des objectifs de production ambitieux que pour rÃ©pondre aux contraintes structurelles des projets les plus exigeants.