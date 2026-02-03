DMEGC Solar lance la production de masse de son module INFINITY RT 3.0 et rÃ©alise les premiÃ¨res expÃ©ditions en 650 W

Le 20 janvier, un convoi de camions a quittÃ© l’usine de production de DMEGC Solar Ã Lianyungang, transportant les tous derniers modules solaires INFINITY RT 3.0 â€” dÃ©sormais en production de masse et atteignant une puissance record de 650 W. Cette Ã©tape majeure confirme une nouvelle fois le leadership de DMEGC Solar dans les technologies photovoltaÃ¯ques et les capacitÃ©s de fabrication avancÃ©es.

Alors que les standards du marchÃ© pour des modules de format similaire tournent autour de 635 W, DMEGC Solar rÃ©alise une avancÃ©e significative grÃ¢ce Ã une encapsulation haute densitÃ© de nouvelle gÃ©nÃ©ration ainsi quâ€™aux technologies DET et PF. Le module INFINITY RT 3.0 atteint une efficacitÃ© de conversion de 24,1 %, soit un gain dâ€™environ 15 W par rapport aux produits comparables. Au-delÃ de sa puissance et de son rendement supÃ©rieurs, le module INFINITY RT 3.0 se distingue sur plusieurs critÃ¨res de performance clÃ©s. GrÃ¢ce Ã lâ€™optimisation de la couche de silicium polycristallin des cellules, lâ€™INFINITY RT 3.0 amÃ©liore encore lâ€™utilisation de la lumiÃ¨re arriÃ¨re et augmente la puissance de sortie sur la face arriÃ¨re. Sa bifacialitÃ© en production de masse est supÃ©rieure de 5 % Ã celle des modules N-type conventionnels et supÃ©rieure de 10 % Ã celle des modules BC. Des tests rigoureux de fiabilitÃ©, incluant la certification renforcÃ©e TÃœV et le test DH2000 (chaleur humide), confirment une durabilitÃ© exceptionnelle dans des conditions environnementales difficiles.

Une rÃ©duction dâ€™environ 1,78 % des coÃ»ts BOS (Balance of System) et dâ€™environ 1,64 % du LCOE

En conditions de faible luminositÃ© (200 W/mÂ²), lâ€™INFINITY RT 3.0 nâ€™enregistre que la moitiÃ© de la perte de puissance observÃ©e sur les modules Ã contact arriÃ¨re (BC), contribuant Ã un gain vÃ©rifiÃ© de 1,71 % de la production Ã©nergÃ©tique totale en conditions rÃ©elles extÃ©rieures. Par ailleurs, comparÃ© aux modules N-type standards de 635 W, le modÃ¨le 3.0 permet une rÃ©duction dâ€™environ 1,78 % des coÃ»ts BOS (Balance of System) et dâ€™environ 1,64 % du LCOE. Dans un contexte oÃ¹ le marchÃ© accorde une attention croissante Ã la durabilitÃ© et Ã la valeur Ã long terme des modules, le lancement du module INFINITY RT 3.0 de 650 W souligne lâ€™engagement de DMEGC Solar en faveur de lâ€™innovation et de performances durables. En offrant une puissance accrue, une fiabilitÃ© renforcÃ©e et un rendement Ã©nergÃ©tique supÃ©rieur, ce module Ã©lÃ¨ve le niveau des solutions photovoltaÃ¯ques tout en accompagnant la transition du secteur vers des technologies plus avancÃ©es et Ã©conomiquement performantes.