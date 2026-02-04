CoÃ©nove rejoint lâ€™Alliance pour la DÃ©carbonation du BÃ¢timent

Ã€ lâ€™occasion de la premiÃ¨re AssemblÃ©e gÃ©nÃ©rale de lâ€™Alliance pour la DÃ©carbonation du BÃ¢timent, prÃ©sidÃ©e par FranÃ§ois Gemenne, CoÃ©nove est heureuse dâ€™annoncer son adhÃ©sion Ã cette initiative collective visant Ã accÃ©lÃ©rer la transition Ã©cologique du secteur des bÃ¢timents en France.

Â InitiÃ©e pour rassembler industriels, associations, bailleurs, chercheurs et parties prenantes autour de lâ€™objectif commun de dÃ©carboner le secteur des bÃ¢timents, lâ€™Alliance a pour ambition de structurer une dynamique coordonnÃ©e et pragmatique face aux dÃ©fis climatiques et aux objectifs nationaux de rÃ©duction des Ã©missions.Â Dans ce cadre, CoÃ©nove souhaite dÃ©ployer une approche ouverte, fondÃ©e sur la complÃ©mentaritÃ© des vecteurs Ã©nergÃ©tiques, alliant en particulier Ã©lectrons dÃ©carbonÃ©s et molÃ©cules de gaz verts, Ã©nergie locale, renouvelable et stockable. La dÃ©fense des solutions hybrides est aussi un levier essentiel pour promouvoir nos industriels franÃ§ais et europÃ©ens et accÃ©lÃ©rer la dÃ©carbonation du parc de bÃ¢timents en prÃ©servant le pouvoir dâ€™achat des mÃ©nages et la compÃ©titivitÃ© des entreprises.

Â« La dÃ©carbonation du bÃ¢timent ne se dÃ©crÃ¨te pas, elle se construit collectivement, sur le terrain, avec des solutions concrÃ¨tes et adaptÃ©es aux usages. Rejoindre lâ€™Alliance pour la DÃ©carbonation du BÃ¢timent, câ€™est contribuer activement Ã une dynamique ouverte, fondÃ©e sur le dialogue, lâ€™innovation et la recherche de solutions efficaces pour rÃ©duire durablement lâ€™empreinte carbone du parc bÃ¢ti Â», dÃ©clare Jean-Charles Colas-Roy, PrÃ©sident de CoÃ©nove.Â En rejoignant lâ€™Alliance, CoÃ©nove confirme son engagement fort en faveur de la transition Ã©nergÃ©tique, de lâ€™innovation et de la coopÃ©ration sectorielle, afin de contribuer concrÃ¨tement Ã des solutions durables, performantes et inclusives pour la filiÃ¨re.