Boralex lance une campagne de financement participatif via Enerfip pour financer une centrale agrivoltaÃ¯que en ArdÃ¨che

Enerfip et Boralex annoncent le lancement Ã partir du 2 avril dâ€™une collecte pour financer la construction d’une centrale agrivoltaÃ¯que Ã Saint-Didier-sous-Aubenas, en ArdÃ¨che. Le projet Â«Â Le BosquetÂ Â» vise Ã mobiliser 350 000 â‚¬ auprÃ¨s des habitants ArdÃ©chois et des dÃ©partements limitrophes, afin de leur permettre de soutenir activement la transition Ã©nergÃ©tique de leur territoire, tout en bÃ©nÃ©ficiant dâ€™un taux dâ€™intÃ©rÃªt brut de 7 % par an.

Le projet de centrale agrivoltaÃ¯que Â«Â Le BosquetÂ Â» implantÃ© sur la commune de Saint-Didier-sous-Aubenas sâ€™inscrit dans une dÃ©marche conciliant production dâ€™Ã©nergie renouvelable et activitÃ© agricole. Il permet en effet de combiner la production dâ€™Ã©lectricitÃ© photovoltaÃ¯que avec la valorisation agricole des parcelles, tout en apportant des solutions concrÃ¨tes face aux alÃ©as climatiques.

Une centrale agrivoltaÃ¯que au service de la transition Ã©nergÃ©tique et de lâ€™agriculture locale

Depuis 2023, le projet a franchi plusieurs Ã©tapes structurantes qui confirment sa maturitÃ© (obtention des autorisations administratives en novembre 2023 et permis de construire purgÃ© de tout recours depuis fÃ©vrier 2024). Le projet a notamment Ã©tÃ© laurÃ©at de lâ€™appel dâ€™offres de la Commission de rÃ©gulation de lâ€™Ã©nergie (CRE) en juillet 2024. PrÃ©vue pour une mise en service Ã lâ€™Ã©tÃ© 2026, la centrale disposera dâ€™une puissance installÃ©e de 2,44 MWc et produira environ 2 725 MWh dâ€™Ã©lectricitÃ© verte par an, soit lâ€™Ã©quivalent de la consommation Ã©lectrique dâ€™environ 1 200 FranÃ§ais.es. Elle permettra Ã©galement dâ€™Ã©viter lâ€™Ã©mission de prÃ¨s de 648,5 tonnes de COâ‚‚ chaque annÃ©e, contribuant ainsi Ã la transition Ã©nergÃ©tique du territoire ardÃ©chois.

Une opportunitÃ© dâ€™investissement pour les habitants du territoire

GrÃ¢ce Ã cette campagne de financement participatif dâ€™un montant global de 350 000 â‚¬, soit 10% des coÃ»ts de construction de la centrale agrivoltaÃ¯que, les habitants peuvent investir directement dans ce projet, Ã partir de 10 â‚¬. Le lancement de la collecte est prÃ©vu le 2 avril et est rÃ©servÃ©e uniquement aux habitants du dÃ©partement de lâ€™ArdÃ¨che dans un premier temps. Cet investissement propose un taux dâ€™intÃ©rÃªt brut de 7 % par an pendant 3,5 ans, et offre la possibilitÃ© de soutenir une dÃ©marche Ã©cologique et locale. Les fonds collectÃ©s permettront de favoriser la transition Ã©nergÃ©tique sur le territoire tout en redistribuant une partie des retombÃ©es Ã©conomiques du projet aux habitants.

La campagne de levÃ©e de fonds sâ€™ouvrira Ã partir du 9 avril, aux habitants des dÃ©partements limitrophesÂ : DrÃ´me, Gard, IsÃ¨re, Loire, Haute-Loire, LozÃ¨re et Vaucluse.

EncadrÃ©

RÃ©unions d’informations et permanence Ã destination des habitants

Afin de prÃ©senter le projet en dÃ©tail aux riverains et citoyens intÃ©ressÃ©s, une rÃ©union publique dâ€™information et une permanence dâ€™investissement sont organisÃ©es :

-Â Â Â Â Â Â Â Â RÃ©union dâ€™informationÂ : Mercredi 1er avril Ã 18h dans la salle du conseil municipal, 07200 Saint-Didier-sous-Aubenas

-Â Â Â Â Â Â Â Â Permanence dâ€™investissementÂ : Jeudi 2 avril de 9h30 Ã 18h30 Ã dans la salle du conseil municipal, 07200 Saint-Didier-sous-Aubenas

Ces rencontres sont lâ€™occasion dâ€™Ã©changer avec les Ã©quipes en charge du projet et de rÃ©pondre aux questions des habitants sur les bÃ©nÃ©fices de la centrale agrivoltaÃ¯que.

La collecte est ouverte du 02 avril au 05 mai 2026.