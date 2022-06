Energy Infrastructure Partners et CrÃ©dit Agricole Assurances acquiÃ¨rent 25 % de Repsol Renovables

Crédit Agricole Assurances, premier bancassureur en Europe et Energy Infrastructure Partners (EIP), investisseur de référence dans le domaine de la transition énergétique, annoncent la signature d’un accord avec Repsol S.A. pour une prise de participation de 25 % dans Repsol Renovables, la branche de Repsol S.A. consacrée aux énergies renouvelables, sur la base d’une valeur d’entreprise implicite de 4,4 Mds€.

Repsol Renovables dispose actuellement d’une capacité de production installée de 1,6 GW, composée de parcs éoliens, de parcs photovoltaïques et de centrales hydroélectriques répartis en Espagne, au Chili et aux États-Unis. Aux côtés de Crédit Agricole Assurances et de EIP, Repsol poursuivra son plan stratégique visant à augmenter sa capacité totale installée pour atteindre 20 GW d’ici 2030. Le consortium formé par Crédit Agricole Assurances et EIP détiendra 25 % de Repsol Renovables à l’issue de la clôture définitive, qui devrait intervenir au quatrième trimestre de cette année, sous réserve des conditions habituelles de clôture et de l’approbation des autorités réglementaires.

Objectif de 14 GW de capacité installée d’ici 2025

Philippe Dumont, Directeur général de Crédit Agricole Assurances, a déclaré : « En droite ligne avec le projet sociétal du groupe Crédit Agricole en faveur du climat, Crédit Agricole Assurances réaffirme son engagement pour une économie bas carbone au travers de ses investissements dans la transition énergétique. Cette opération, aux côtés de Repsol et d’EIP constitue une nouvelle étape de cette stratégie, et contribuera à l’atteinte de notre objectif de 14 GW de capacité installée d’ici 2025 ». « Nous sommes heureux d’offrir à nos investisseurs la possibilité de participer à une plateforme d’énergies renouvelables de cette taille et de ce calibre », a commenté le directeur associé d’EIP, Roland Dörig. « Cette collaboration avec Repsol nous aidera à concrétiser nos plans de croissance ambitieux et d’étendre davantage encore la présence d’EIP sur le continent américain », a ajouté Peter Schümers, directeur adjoint des investissements chez EIP. Avec près d’un siècle d’histoire à son actif, Repsol a su tirer parti de son envergure de major du pétrole et du gaz verticalement intégrée et cotée en bourse (capitalisation boursière supérieure à 20 milliards d’euros) pour se transformer en leader du mouvement de décarbonation et de transition vers les énergies renouvelables en Europe et en Amérique du Nord.

Nouveaux marchés, nouvelles technologies et nouveaux segments de l’économie des infrastructures énergétiques

La plateforme bénéficie sur le plan financier d’accords d’achat d’électricité avec des entreprises de premier ordre comme Microsoft et Amazon. Ces contrats de vente à long terme protègent l’entreprise de la volatilité des marchés de l’électricité. A l’issue de l’opération, Crédit Agricole Assurances et EIP prévoient de continuer à apporter leur soutien à la diversification de la plateforme. Il s’agit notamment de conquérir de nouveaux marchés et d’intégrer des technologies complémentaires comme l’éolien offshore. La société Repsol a son siège à Madrid, et est présente dans plus de 30 pays. Elle s’est engagée à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Le consortium a été conseillé par Crédit Agricole Corporate & Investment Bank et Greenhill & Co. (fusions-acquisitions), et par Herbert Smith Freehills et Linklaters (juridique).