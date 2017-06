Jean-Louis Borloo, nouveau prÃ©sident de la Fondation Energies pour le Monde

C’est l’histoire d’une élection synonyme de rapprochement de deux savoir-faire et deux Fondations qui ont fait de l’accès à l’énergie pour les populations des pays du Sud leur raison d’exister. Déjà président fondateur d’Energies Pour l’Afrique depuis 2015, Jean-Louis Borloo, ex ministre d’Etat de l’Environnement (2007-2010) et instigateur du Grenelle de l’Environnement, a été élu à l’unanimité le 23 mai dernier président de la Fondation Energies pour le monde après la démission de Vincent Jacques le Seigneur. Cette double présidence de Jean-Louis Borloo sera l’occasion de générer des synergies entre les deux fondations et de leur redonner un second souffle. Jean-Louis Borloo pourra ainsi s’appuyer sur les trente d’expérience de terrain des équipes d’Energies pour le Monde. .

Principalement active en Afrique et en Asie du Sud-Est, Energies pour le Monde a permis d’électrifier déjà plus d’un million de bénéficiaires à partir de sources exclusivement renouvelables. Avec tous les autres acteurs du secteur, Énergies pour le Monde entend ainsi démultiplier son action avec l’appui de ses partenaires privés et l’engagement des pouvoirs publics français et européens. L’apport incontestable engendré par la Fondation Energies pour le monde devrait permettre à l’ancien ministre d’atteindre son objectif de connecter 600 millions d’Africains à l’électricité en 2025. Pour ce faire, il a rencontré les 54 chefs d’Etats africains afin de les associer à sa démarche. De l’expertise d’Energies pour le monde à l’entregent et la force diplomatique d’Energies pour l’Afrique, un mariage de raison !