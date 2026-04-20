BiodiversitÃ© et solaire : quand lâ€™IA donne un coup de pouce aux Ã©quipes dâ€™Urbasolar !

DÃ©velopper lâ€™Ã©nergie solaire Ã grande Ã©chelle tout en prÃ©servant les Ã©cosystÃ¨mes locaux est lâ€™un des grands dÃ©fis de la transition Ã©nergÃ©tique. Chez Urbasolar cette ambition se traduit par une approche exigeante et structurÃ©e de la biodiversitÃ©, fondÃ©e sur lâ€™expertise de ses Ã©quipesâ€¦ et dÃ©sormais renforcÃ©e par lâ€™intelligence artificielle. Via un chatbot qui transforme les data en dÃ©cisions Ã©clairÃ©esÂ !

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Pour Urbasolar, la protection de la biodiversitÃ© et plus largement de lâ€™environnement, ne se limite pas Ã une obligation rÃ©glementaire. Elle est intÃ©grÃ©e dÃ¨s la conception des centrales solaires et suivie tout au long de leur cycle de vie, sur toutes les phasesÂ : dÃ©veloppement, construction, exploitation et dÃ©mantÃ¨lementÂ ! Â«â€¯La biodiversitÃ© est au cÅ“ur de notre maniÃ¨re de concevoir, construire et exploiter nos centrales solaires. Nos dÃ©cisions sâ€™appuient sur des observations de terrain et des donnÃ©es objectives, pas sur des hypothÃ¨sesâ€¯Â», explique Julien Burato, Responsable Environnement chez Urbasolar.

La protection de lâ€™environnement intÃ©grÃ© Ã chaque Ã©tape des projets

Les Ã©quipes environnementales accompagnent ainsi les Ã©quipes de dÃ©veloppement, de construction et dâ€™exploitation pour appliquer de maniÃ¨re rigoureuse la sÃ©quenceÂ Ã©viter â€“ rÃ©duire â€“ compenser, tout en veillant au respect des obligations rÃ©glementaires et Ã lâ€™efficacitÃ© des mesures mises en Å“uvre.

Depuis sa crÃ©ation en 2006, Urbasolar a constituÃ© une base de donnÃ©es Ã©cologique particuliÃ¨rement riche, issue des suivis environnementaux rÃ©alisÃ©s sur ses centrales solaires en exploitation. Ces Ã©tudes permettent dâ€™analyser la prÃ©sence dâ€™espÃ¨ces protÃ©gÃ©es, lâ€™Ã©volution des populations, lâ€™usage des sites par la faune et la flore, ainsi que lâ€™efficacitÃ© des mesures en faveur de la biodiversitÃ©. Ces donnÃ©es sont essentielles pour instruire les demandes dâ€™autorisation de nouveaux projets, dÃ©montrer la compatibilitÃ© entre solaire et biodiversitÃ© et bien sÃ»r amÃ©liorer en continu les pratiques environnementales sur les sites existants. Pour des suivis Ã©cologiques au long coursÂ ! Mais cette richesse dâ€™informations reprÃ©sentait aussi un dÃ©fi : exploiter rapidement des centaines de rapports techniques, souvent trÃ¨s spÃ©cifiques Ã chaque site.

Un chatbot IA pour transformer les donnÃ©es en dÃ©cisions Ã©clairÃ©es

Pour rÃ©pondre Ã cet enjeu, les Ã©quipes informatiques dâ€™Urbasolar ont dÃ©veloppÃ© un chatbot interne basÃ© sur lâ€™intelligence artificielle, dÃ©ployÃ© depuis mars 2025. Construit sur lâ€™Ã©cosystÃ¨me Microsoft Azure, il centralise lâ€™ensemble des rapports de suivi Ã©cologique et environnemental du parc solaire de lâ€™entreprise. GrÃ¢ce Ã une interface adaptÃ©e et un langage simple, les Ã©quipes peuvent dÃ©sormais accÃ©der en quelques secondes Ã des informations auparavant dispersÃ©es dans de nombreux documents. Ces informations sont donc mobilisables en temps rÃ©el, elles donnent des rÃ©ponses avec des exemples provenant de nos propres donnÃ©es sur lâ€™impact des mesures environnementales. Ainsi, au-delÃ des gains de temps, le chatbot joue un rÃ´le clÃ© dans la qualitÃ© des Ã©changes avec les autoritÃ©s, les partenaires et les parties prenantes. Â«â€¯Certaines inquiÃ©tudes reposent sur des perceptions gÃ©nÃ©rales du photovoltaÃ¯que. Nous pouvons dÃ©sormais y rÃ©pondre avec des observations concrÃ¨tes, issues de centrales solaires en exploitation, montrant par exemple que des espÃ¨ces sâ€™installent, se reproduisent et coexistent durablement avec les installations solairesâ€¯Â», poursuit Julien Burato. Lâ€™outil renforce ainsi la crÃ©dibilitÃ© des projets en sâ€™appuyant sur des donnÃ©es homogÃ¨nes et consolidÃ©es Ã lâ€™Ã©chelle du portefeuille Urbasolar.

EncadrÃ©

Une technologie au service dâ€™une Ã©nergie durable

En combinant expertise Ã©cologique de terrain, dialogue avec les parties prenantes et outils numÃ©riques avancÃ©s, Urbasolar illustre une conviction forte : la transition Ã©nergÃ©tique ne se limite pas Ã produire de lâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable.Â Elle consiste aussi Ã Â comprendre, respecter et protÃ©ger les territoires et la biodiversitÃ©Â sur lesquels sâ€™implantent les projets. Avec ce chatbot biodiversitÃ©, Urbasolar renforce encore sa capacitÃ© Ã dÃ©velopper un solaire responsable, fondÃ© sur des donnÃ©es, des preuves et une amÃ©lioration continue â€“ au service dâ€™une Ã©nergie vÃ©ritablement durable.