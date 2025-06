DMEGC SOLAR renouvelle sa position sur la prestigieuse liste Bloomberg Tier 1 pour le 2Ã¨me trimestre 2025

DMEGC SOLAR figure une nouvelle fois sur la liste Bloomberg Tier 1 des fabricants de modules photovoltaïques, édition 2Q 2025. Ce classement reconnu mondialement témoigne de la fiabilité bancaire, de la performance industrielle et de la crédibilité financière des acteurs majeurs de l’industrie solaire. DMEGC SOLAR est présente sans interruption sur cette liste depuis 2019, confirmant ainsi son engagement constant envers l’excellence, l’innovation et la confiance des partenaires à l’échelle internationale.

“La constance, le sérieux et la confiance ne se bâtissent pas du jour au lendemain. Ce classement confirme notre vision long terme et notre volonté de fournir des solutions solaires de qualité supérieure, année après année.” Indique le communiqué. Avec une capacité de production en pleine croissance et des investissements continus dans la R&D et les technologies vertes, DMEGC SOLAR réaffirme sa position parmi les leaders mondiaux de la transition énergétique.