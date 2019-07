Jacques Vayron, nouveau Directeur du CEA Cadarache, devient PrÃ©sident du pÃ´le de compÃ©titivitÃ© Capenergies

Jacques Vayron, récemment nommé Directeur du CEA Cadarache, a été désigné, lors du Conseil d’Administration du 27 mai 2019, Président de Capenergies par les membres porteurs du Pôle. Il succède à Christian Bonnet appelé à faire valoir ses droits à la retraite.

Jacques Vayron possède une longue expérience dans l’accompagnement et l’implantation de grands projets scientifiques et techniques. Titulaire d’une maîtrise en Sciences économiques, il entre au CEA en 1980 où il a exercé plusieurs postes à responsabilité, notamment sur le site de Cadarache dont il a pris la Direction du Service du personnel et des affaires sociales en janvier 2000. Nommé Directeur du centre de recherche du CEA à Saclay en région parisienne en 2012, il s’est beaucoup engagé dans le projet Paris-Saclay, visant à faire du plateau de Saclay le premier cluster européen, sur le modèle de la Silicon Valley.

Dans ce cadre, il s’est investi dans les relations avec les collectivités locales, les services de l’État, les institutions, les écoles d’ingénieurs et établissements d’enseignement et les entreprises. Il a, en particulier, travaillé sur la construction de nouvelles plateformes de recherche comme l’Institut du climat et de l’environnement (ICE). Jacques Vayron était depuis mai 2016 directeur de l’Agence lter France. Au cours de son mandat, il a engagé et finalisé des actions de développement économique en lien étroit avec le centre de Cadarache, Iter Organization, les collectivités locales et les services de L’État.

Lors de l’Assemblée Générale de Capenergies, le 11 juin dernier, il s’est adressé aux adhérents, en saluant le rôle déterminant du pôle : « Je découvre avec enthousiasme une communauté et une équipe engagées. Capenergies déploie dans ses actions un haut niveau de service pour les membres du pôle et les territoires. »

