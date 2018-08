JA Solar : Plus grande installation solaire en autoconsommation du Moyen Orient

JA Solar (cinquième fabriquant solaire mondial), annonce aujourd’hui que la société a fourni l’équivalent de 3,2 MW de modules mono PERC destinés à la centrale solaire d’Aramex à Dubaï, aux Émirats arabes unis.

Il s’agit, pour l’instant, du plus vaste projet solaire sur toit unique de la région Moyen-Orient – Afrique du Nord.

Situé dans le district logistique de Dubaï, le projet sur toit a été livré clés en main par IMG Solar FZE, une filiale de Izzat Marji Group établie en Jordanie. Le projet devrait produire 5 millions de kWh d’électricité par an, couvrant 60 % des besoins en électricité des installations d’Aramex et réduisant les émissions de dioxyde de carbone de 3 000 tonnes sur une base annuelle.

JA Solar a fourni l’ensemble des modules mono PERC servant à la réalisation du projet. La société détient le brevet essentiel de la technologie PERC et ses produits ont été conçus pour supporter les conditions météorologiques de Dubaï, une ville reconnue pour sa chaleur accablante, son rayonnement ultraviolet intense, ses grands vents et ses tempêtes de sable. Ces modules haute performance peuvent résister à des températures élevées et à l’abrasion causée par le vent et le sable.

Cao Bo, vice-président de JA Solar, déclare : « Nous sommes engagés dans le développement et la recherche de modules solaires à haut rendement, produits à grande échelle. Nous continuerons de fournir à notre clientèle des produits et des services de grande qualité ainsi que de promouvoir le développement durable et viable de l’industrie photovoltaïque. »

Plus d’infos…