J-6 avant l’ouverture du Forum EnerGaÃ¯a version digitale !

Pour sa 14ème édition, le rendez-vous incontournable de la filière des énergies renouvelables maintient les temps forts des conférences sous une forme digitale et accessibles gratuitement en ligne. L’occasion pour tous les professionnels, d’assister aux conférences phares de l’événement sans se déplacer. Rendez-vous donc en LIVE les 9 et 10 décembre 2020 pour la 14ème édition du Forum EnerGaïa. Au programme :

Mercredi 9 décembre

Conférence plénière : de 10h à 12h

« Accélérer la transition, pour une société plus résiliente » avec : Dominique MÉDA, Sociologue et philosophe, Mathilde IMER, Co-présidente de Démocratie Ouverte et Michel COLOMBIER, Co-fondateur et Directeur scientifique de l’Institut du Développement Durable et des Relations Internationales (IDDRI).

5èmes Assises Régionales de l’Energie : de 14h30 à 16h30

« Rendre accessible à tous le chantier de la rénovation énergétique pour une Région à Énergie Positive »

Jeudi 10 décembre

Conférence : « Éolien offshore flottant : vers les parcs commerciaux » : de 10h à 12h45

Conférence : « Hydrogène vert : naissance d’une industrie nouvelle » : de 14h à 16h45

www.energaia.fr/conferences-digitales/