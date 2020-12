De grands mÃ©cÃ¨nes rejoignent Sol Solidaire : rejoignez-les pour poursuivre la dynamique

Sensibles à la cause de la précarité énergétique des ménages, des grands noms de développeurs de systèmes photovoltaïques, de la production et de la distribution d’énergie ont d’ores et déjà répondu à l’appel de l’association Sol Solidaire. Mais l’effort doit être soutenu en ces temps difficiles. Sol Solidaire a notamment pour objectif ambitieux de collecter un millions d’euros pour financer tous les projets candidats. Derrière, ce budget permettra de déclencher l’investissement dans des installations solaires en autoconsommation collective. L’action de Sol Solidaire est porteuse de sens. Grâce aux installations solaires PV, Sol Solidaire a pour vocation d’agir directement pour le porte monnaie des locataires mais en passant par les propriétaires et les bailleurs sociaux. Le tout en dynamisant les acteurs économiques locaux de l’énergie et en luttant contre le réchauffement climatique…

Sol Solidaire a ainsi attiré l’attention de l’association Hello Watt. Hello Watt, c’est le conseiller énergie des particuliers via une plateforme web 100% gratuite pour maîtriser ses consommations et ses factures d’énergie : comparateur, achats groupés, autoconsommation solaire, rénovation énergétique et une web-app pour suivre et comprendre la consommation des consommateurs. Leur mission est simple : accompagner les consommateurs dans la réussite de la transition énergétique… avec la clé la réduction de leur facture ! Autant dire que l’initiative Sol Solidaire a résonné positivement aux oreilles des responsables d’Hello Watt qui ont réalisé une interview d’Alexandra Battle du bureau d’études Tecsol, membre fondateur de Sol Solidaire. L’occasion de rappeler qu’outre les grands mécènes, Sol Solidaire a lancé une opération grand public de crowdfunding pour atteindre ses objectifs.

www.hellowatt.fr/blog/interview-sol-solidaire/