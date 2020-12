Beem Energy lauréat des trophées d’innovation FILEX France 2020

Le solaire est à l’honneur des Trophées FILEX France 2020 avec la victoire de la jeune société Beem energy dans la catégorie bas-carbone dans la construction et l’exploitation des bâtiments et des villes. Son innovation : une production d’énergie solaire pour l’effacement du talon énergétique !

L’entreprise Beem Energy développe et commercialise des solutions solaire plug and play d’autoconsommation à installer soi-même. Le fameux do it yourself ! En moins d’une demi-heure installer et brancher simplement dans une prise domestique un système solaire et autoconsommer de sa propre électricité verte, c’est possible ! L’entreprise Beem Energy est accompagnée dans son développement par le pole économique industries créatives et culturelles Samoa. La Samoa (Société d’aménagement de la métropole Ouest Atlantique) est une société publique locale (SPL) dotée d’une double compétence : elle est à la fois aménageur urbain de l’île de Nantes et développeur économique dans le champ des industries culturelles et créatives. Ce statut lui confère une certaine souplesse et originalité lui permettant d’expérimenter sur le territoire de nouvelles manières de fabriquer la ville et ses usages.

Une histoire de “talon énergétique”

Également appelée “bruit de fond”, cette expression désigne les charges énergétiques que consomment les appareils en veille, dans un logement ou une entreprise. Afin de compenser au maximum, voire d’effacer totalement ce talon de consommation, la Samoa et Beem Energy ont installé quatre panneaux photovoltaïques, modulables et de petites tailles et directement branchés sur une prise du réseau électrique d’un site pilote, le SOLILAB, afin de tester une micro-production énergétique en local. Il s’agit d’un projet d’expérimentation de 12 mois dont l’objectif est de restituer les données de consommation aux usagers afin de les sensibiliser et recueillir leurs avis et usages avec cette solution. Avec quel impact pour le bas carbone ? Pour exemple. La production mensuelle sur septembre a été de 29 kWh pour les 4 panneaux installés ce qui représente : un ordinateur portable + 7 ampoules LED + une box internet + réfrigérateur A+ Une information simple et compréhensible est proposée aux usagers avec des équivalences de consommation (smartphone, ordinateur portable…). De quoi glaner un prix FILEX !

Les binômes d’excellence

Le forum des filières d’excellence et des écosystèmes territoriaux (FILEX) organisé par France Clusters et ses partenaires s’est tenu les 2 et 3 décembre derniers. A l’occasion de ce forum, un concours d’innovation était organisé pour venir récompenser des projets illustrant concrètement le succès de la coopération entre une entreprise et son cluster, pôle de compétitivité, accélérateur ou territoire d’Industrie, ainsi que sa capacité à proposer une solution innovante et particulièrement prometteuse. 30 candidatures ont été déposées cette année.