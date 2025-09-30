GreenYellow et volailles et traditions : unis pour verdir le mix Ã©nergÃ©tique de Maurice avec une centrale solaire de 1,5 MWc

Volailles et Traditions, filiale du groupe Inicia et acteur de rÃ©fÃ©rence du secteur agroalimentaire mauricien, sâ€™associe Ã GreenYellow pour dÃ©velopper une centrale solaire de 1,5 MWc. Volailles et solaire, pari gagnantÂ !

Alors que plus de 80 % des besoins Ã©nergÃ©tiques de Maurice reposent encore sur des Ã©nergies fossiles importÃ©es, le pays accÃ©lÃ¨re sa transition vers un mix Ã©lectrique plus durable Ã horizon 2030. Dans cette dynamique et portÃ© par le Carbon Neutral Industry Scheme (CNIS), ce projet dâ€™abri de volailles de 1,5 MWc injectera chaque annÃ©e 2,45 GWh dâ€™Ã©lectricitÃ© verte sur le rÃ©seau, contribuant Ã diversifier lâ€™approvisionnement du pays et Ã renforcer sa rÃ©silience Ã©nergÃ©tique. Cet engagement sâ€™inscrit pleinement dans la stratÃ©gie de GreenYellow Austral, qui accompagne les entreprises C&I dans leur trajectoire de dÃ©carbonation afin de rÃ©duire la dÃ©pendance Ã©nergÃ©tique nationale.

Un partenariat stratÃ©gique entre agroalimentaire et Ã©nergie

Avec ce projet solaire, Volailles et Traditions franchit une Ã©tape clÃ© dans son parcours de dÃ©veloppement durable. En confiant la rÃ©alisation Ã GreenYellow, lâ€™entreprise affirme sa volontÃ© de produire localement et de maniÃ¨re responsable, tout en renforÃ§ant la rÃ©silience Ã©nergÃ©tique de lâ€™Ã®le.Â GreenYellow prend en charge le projet dans sa globalitÃ©Â â€” depuis lâ€™Ã©tude, la conception, le financement, la mise en Å“uvre jusquâ€™Ã lâ€™exploitation sur la durÃ©e contractuelle â€” tout en assumant les risques liÃ©s au projet et en garantissant sa performance. GrÃ¢ce Ã ce modÃ¨le, lâ€™investissement est portÃ© Ã 100 % par GreenYellow, permettant ainsi Ã Volailles et Traditions de rester pleinement concentrÃ©e sur son cÅ“ur de mÃ©tier. Le projet, intÃ©gralement dÃ©diÃ© Ã lâ€™injection rÃ©seau,Â produira chaque annÃ©eÂ Â Ì´2,5 GWh dâ€™Ã©lectricitÃ© verte, soit lâ€™Ã©quivalent de la consommation de 1 050 habitants.

Un engagement commun pour un avenir durable

Cette synergie illustre la convergence entre sÃ©curitÃ© alimentaire et transition Ã©nergÃ©tique. Pour Volailles et Traditions, il sâ€™agit dâ€™allier compÃ©titivitÃ© et responsabilitÃ©Â environnementale. Pour GreenYellow, câ€™est une nouvelle dÃ©monstration que les acteurs Ã©conomiques locaux peuvent jouer un rÃ´le moteur dans la transition Ã©nergÃ©tique. Â« Cet investissement sâ€™inscrit dans notre vision Ã long terme : faire Ã©voluer notre modÃ¨le agro-industriel vers une approche toujours plus responsable et durable. En soutenant le dÃ©veloppement de lâ€™Ã©nergie verte, nous affirmons notre volontÃ© de contribuer concrÃ¨tement Ã la transition Ã©nergÃ©tique nationale et de promouvoir une croissance plus respectueuse de notre Ã©conomie comme de notre sociÃ©tÃ© Â»,Â souligneÂ Johann Montocchio,Â Business Development ManagerÂ dâ€™Inicia. Â« Avec cette centrale, nous dÃ©montrons que les acteurs Ã©conomiques de premier plan peuvent jouer un rÃ´le moteur dans la transition Ã©nergÃ©tique de lâ€™Ã®le. Â»Â ajouteÂ Benoit Regnard, General Manager GreenYellow Austral.

EncadrÃ©

Le CNIS, catalyseur de modernisation Ã©nergÃ©tique

Le dispositifÂ CNIS soutient les investissements des entreprises et accÃ©lÃ¨re le dÃ©ploiement des Ã©nergies renouvelables Ã Maurice, tout en rÃ©duisant la dÃ©pendance aux Ã©nergies fossiles. Il contribue ainsi Ã bÃ¢tir un modÃ¨le Ã©nergÃ©tique plus diversifiÃ©, plus sÃ»r et plus respectueux de lâ€™environnement. Dans un contexte de forte croissance de la demande en Ã©lectricitÃ© et de modernisation des infrastructures, ces initiatives renforcent durablement la sÃ©curitÃ© dâ€™approvisionnement du pays.