ITV AndrÃ© Joffre : lorsque lâ€™on produit des kWh solaires Ã  Perpignan câ€™est autant de gaz que nous nâ€™importons pas de Russie

Comment faire face à la flambée du prix de l’énergie ? Comment être moins dépendant du gaz du pétrole russe ? Et si la solution c’était, l’énergie solaire ? André Joffre, PDG de Tecsol, vice-président d’ENERPLAN syndicat des professionnels du solaire et président du pôle de compétitivité DERBI était lundi dernier sur les ondes de France Bleu Roussillon pour répondre à ces questions brûlantes d’actualités. Un entretien qui fait le point sur le potentiel de l’énergie solaire dans la situation géopolitique actuelle, une énergie de paix, compétitive, facile à installer qui tout son rôle à jouer dans le réseau interconnecté européen. « Lorsque l’on produit des kWh solaires à Perpignan c’est autant de gaz que nous n’importons pas de Russie » confie André Joffre… L’énergie solaire ce doit être maintenant et tout de suite!

www.youtube.com/watch?v=MDlBC5UAx0A