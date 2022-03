Bornes de recharge pour vÃ©hicules Ã©lectriques alimentÃ©es par solaire PV : exigences prÃ©liminaires et conditions de faisabilitÃ©

L’avènement de l’électromobilité est largement perçu comme une opportunité de réduire les impacts néfastes du secteur des transports sur l’environnement et la santé publique. Une réduction substantielle des émissions de CO2 provenant de l’utilisation des véhicules électriques peut être obtenue par le développement de solutions basées sur les systèmes photovoltaïques (PV) comme source d’énergie primaire. La tâche 17 de l’IEA PVPS vise à clarifier le potentiel d’utilisation du PV dans les transports et à proposer comment procéder pour réaliser les concepts. La portée de la tâche 17 comprend les véhicules alimentés par PV ainsi que les infrastructures de recharge PV.

Ce rapport se concentre sur les bornes de recharge alimentées par le PV (PVCS), qui peuvent fonctionner aussi bien en charge lente qu’en charge rapide et avec/sans moins de dépendance au réseau électrique. PVCS peut également fournir des services supplémentaires via vehicle-to-grid (V2G) et vehicle-to-home (V2H). Ceux-ci peuvent augmenter l’utilisation efficace de l’énergie solaire produite localement. Il s’agit du premier rapport technique de la sous-tâche 2 de la tâche 17. En tant que rapport intermédiaire, il présente les tendances récentes du PVCS pour les voitures particulières, y compris les architectures de système, les exigences préliminaires et les conditions de faisabilité pour accroître les avantages du PVCS, l’acceptation sociale, et propose des étapes pour la réalisation de PVCS.

Principales recommandations

Les principales exigences et conditions de faisabilité pour augmenter les avantages du PV sont :

Sur le comportement/flexibilité de l’utilisateur :

Préférez la charge quotidienne à la charge hebdomadaire ;

Acceptez une charge longue et lente lorsque cela est possible ;

Limitez la charge au nombre de kWh requis pour le trajet quotidien, ou chargez davantage lorsque l’énergie PV est disponible ;

Sur les aspects techniques :

Limiter la puissance de charge et la puissance de stockage stationnaire à environ 7 kW ;

Choisissez une taille optimale pour le stockage stationnaire ;

Donner la priorité à la charge des batteries stationnaires par PV plutôt qu’à la charge à partir du réseau.

Le contrôle de la charge/décharge, l’optimisation, la prévision de la production PV et la communication entre les opérateurs et les utilisateurs finaux sont nécessaires pour augmenter les avantages du PV ;

L’optimisation technique et économique des PVCS dans les méta-conditions locales (site, conditions météorologiques, profil d’utilisateur, etc.) et sur la durée de vie sont fortement recommandées pour utiliser pleinement et directement l’énergie PV ;

Des stratégies de gestion de l’énergie bien conçues avec V2G / V2H intégré peuvent réduire la pression de pointe sur le réseau public tout en répondant aux besoins des utilisateurs, et apporter un bénéfice environnemental ;

L’impact sociétal et l’acceptation sociale, ainsi que les aspects de conception esthétique, du PVCS et des nouveaux services associés doivent être considérés et entrepris comme des études préliminaires ;

Les méthodologies et les outils de conception seront utiles pour dimensionner de manière optimale les PVCS.