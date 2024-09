Energie solaire photovoltaÃ¯que : SOLARWATT prÃ©sente ses nouvelles solutions innovantes

SOLARWATT dévoile sa nouvelle gamme de solutions technologiques autour de l’énergie solaire photovoltaïque. «SOLARWATT vision» vise à fournir une solution innovante et globale de gestion de l’énergie électrique aux propriétaires d’habitations et d’entreprises, partout en Europe. SOLARWATT intègre tous les secteurs de l’énergie combinant électricité, chauffage et mobilité dans un seul système énergétique intelligent géré dans un écosystème unique. Cette nouvelle gamme démontre l’engagement de SOLARWATT en faveur d’un avenir énergétique plus propre et plus résilient tout en lui permettant de rester une entreprise agile face aux évolutions du marché et de répondre aux besoins des particuliers comme des professionnels.

Afin d’atteindre les objectifs climatiques de l’Europe, SOLARWATT élargit sa gamme de produits en concevant des solutions intelligentes conçues pour maximiser l’usage d’énergies renouvelables. L’innovation technologique, les solutions énergétiques intégrées et les partenariats industriels stratégiques transforment la transition énergétique en systèmes et services concrets pour les propriétaires qui recherchent de l’énergie propre à coûts maitrisés, du chauffage ou encore de la mobilité tout électrique. « Après plus de deux ans de développement, nous sommes fiers de présenter notre nouvel écosystème complet SOLARWATT vision. Bien plus qu’un panneau photovoltaïque haut de gamme, SOLARWATT vision propose désormais une large famille de produits et de solutions techniques performantes. Avec une offre 100 % SOLARWATT, couvrant la production, la gestion, l’optimisation, le pilotage ou encore le stockage d’énergie solaire, nous avons pour ambition d’accompagner le maximum de foyers et de consommateurs dans leurs nouveaux usages énergétiques. Avec un exemple concret autour du stockage, notre nouvelle batterie, développée en partenariat avec BMW Group, ouvre la voie à des perspectives inédites en matière de coopération industrielle en faveur de la transition énergétique. SOLARWATT vision incarne à la fois notre expertise, notre savoir-faire et notre engagement pour l’innovation et l’excellence en faveur d’un avenir durable » confie Ian Bard, Directeur Général de SOLARWATT France.

Cette nouvelle gamme, tout en un, comprend notamment :

- Des collaborations techniques renforcées avec :

BMW Group pour intégrer des solutions de stockage d’énergie de pointe du monde de l’electro-mobilité ;

Stiebel Eltron, fabricant de pompes à chaleur (P.A.C.), pour optimiser l’utilisation de l’énergie solaire en réduisant considérablement les coûts d’exploitation des P.A.C.

- Des nouveaux produits :

une gamme d’onduleurs (hybrides) connectés au réseau monophasés et triphasés dotés de fonctions avancées de surveillance et d’optimisation ;

des panneaux photovoltaïques de dernière génération bi-verre de haute qualité «SOLARWATT Panel vision M 5.0» ;

un système de stockage d’énergie design et haute performance «SOLARWATT Battery vision» conçu avec des composants de qualité conformes aux normes de BMW Group ;

un système de gestion de l’énergie «SOLARWATT Manager flex» qui communique et échange intelligemment avec tous les éléments du système énergétique électrique. Il offre une possibilité de paramétrage vaste pour prendre en charge les contraintes de tarifs, d’agendas ou encore de météo pour agir sur des consommateurs électriques actifs et optimiser l’autoconsommation sur le site ;

une solution de recharge pour véhicules électriques, «SOLARWATT Charger vision», pour une recharge maximisée en énergie solaire des véhicules et la possibilité d’optimiser les recharges pour correspondre exactement à la production solaire du moment.

Pour développer cette nouvelle gamme, SOLARWATT consolide son réseau de plus de 3 000 sociétés partenaires spécialisées dans toute l’Europe.