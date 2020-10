La solution intelligente de Huawei contribue au succÃ¨s de la connexion au rÃ©seau de la plus grande centrale PV du monde

Le 26 septembre dernier, le service public chinois Huanghe Hydropower Development a connecté avec succès la centrale photovoltaïque de 2,2 GW au réseau électrique de la préfecture de Hainan, dans la province du Qinghai, au nord-ouest de la Chine. Il s’agit de la première ligne électrique à très haute tension au monde qui fournit une énergie 100% renouvelable sur de longues distances. Autre record, celui du plus grand projet d’énergie renouvelable construit sur un seul site au monde aussi rapidement.

La centrale photovoltaïque de 2,2 GW connectée au réseau est située dans la province du Qinghai à une altitude moyenne de plus de 3000 m. Construit en cinq phases, il se compose de plus de 7 millions de modules PV. Trois stations de surpression de 330 kV ont été construites et des onduleurs string ont été installés. Huawei – le fournisseur avec la plus grande part de projet – fournit des onduleurs de 1,6 GW pour ce projet. En tant que première ligne électrique à très haute tension au monde qui fournit une énergie 100% renouvelable sur de longues distances, le projet nécessite des onduleurs avec une capacité de traversée haute tension (HVRT) pour assurer la sécurité et la stabilité du réseau électrique.

Outre les onduleurs de pointe, ce projet tire également parti des avantages de plusieurs technologies intelligentes, telles que les supports d’alimentation MBUS, Smart IV Curve Diagnosis 4.0, la détection intelligente d’électro-luminescence (EL), l’application intégrée de trackers, les modules PV bifaciaux et smart onduleurs et gestion intelligente des installations photovoltaïques. Ceux-ci optimisent considérablement l’efficacité de l’exploitation et de la maintenance, facilitent la prédiction précise des défauts et minimisent le coût nivelé de l’électricité (LCOE). Grâce à une innovation conjointe, Huanghe Hydropower et Huawei ont développé la technologie de diagnostic I-V intelligente de pointe pour l’exploitation et la maintenance photovoltaïque mondiale, qui a été largement adoptée dans le monde entier.