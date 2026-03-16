iSAT Africa obtient 15 millions de dollars de Mirova pour dÃ©ployer des tours de tÃ©lÃ©communications Ã  Ã©nergie solaire au LibÃ©ria et en Zambie

La sociÃ©tÃ© d’investissement Ã impact Mirova a accordÃ© un prÃªt garanti de premier rang de 15 millions de dollars Ã iSAT Africa Mauritius Limited pour soutenir le dÃ©ploiement de tours de tÃ©lÃ©communications alimentÃ©es Ã l’Ã©nergie solaire au LibÃ©ria et en Zambie.

L’accord de financement, structurÃ© comme un prÃªt sur 10 ans, contribuera Ã financer le dÃ©veloppement d’infrastructures de tÃ©lÃ©communications hors rÃ©seau destinÃ©es Ã Ã©tendre la connectivitÃ© dans les rÃ©gions rurales mal desservies.Â Ce projet s’inscrit dans le cadre du plan plus vaste d’iSAT Africa visant Ã dÃ©ployer environ 1Â 000 antennes-relais mobiles en Afrique subsaharienne grÃ¢ce Ã une plateforme de connectivitÃ© Ã©volutive. Lâ€™investissement sera acheminÃ© par le biais du fonds Mirova Gigaton, qui se concentre sur le financement de projets dâ€™infrastructures liÃ©s aux Ã©nergies propres et au climat dans les marchÃ©s Ã©mergents.

Dans le cadre de cette initiative, les nouvelles tours de tÃ©lÃ©communications fonctionneront entiÃ¨rement hors rÃ©seau grÃ¢ce Ã l’Ã©nergie solaire combinÃ©e Ã des systÃ¨mes de stockage par batteries. Cette approche vise Ã rÃ©duire la dÃ©pendance aux gÃ©nÃ©rateurs diesel, qui alimentent encore une grande partie des infrastructures de tÃ©lÃ©communications sur le continent. Â John Kimotho, directeur des investissements chez Mirova Kenya, a dÃ©clarÃ© que Â«Â cette transaction met en lumiÃ¨re l’objectif de l’entreprise, qui est de soutenir la transition vers une Ã©nergie plus propre tout en ayant un impact social positifÂ Â». Il a aussi soulignÃ© que Â«Â le financement des infrastructures de tÃ©lÃ©communications alimentÃ©es Ã l’Ã©nergie solaire peut contribuer Ã rÃ©duire les Ã©missions liÃ©es aux opÃ©rations de tÃ©lÃ©communications tout en Ã©tendant l’accÃ¨s numÃ©rique aux communautÃ©s isolÃ©esÂ Â».

Ce projet intervient Ã un moment oÃ¹ les infrastructures de tÃ©lÃ©communications en Afrique restent fortement dÃ©pendantes du diesel pour leur alimentation Ã©lectrique, notamment dans les zones reculÃ©es oÃ¹ l’Ã©lectricitÃ© du rÃ©seau est indisponible ou peu fiable. GrÃ¢ce Ã cet investissement, les deux entreprises visent Ã dÃ©montrer comment les Ã©nergies renouvelables et les infrastructures de tÃ©lÃ©communications peuvent collaborer pour combler les lacunes en matiÃ¨re de connectivitÃ© tout en favorisant un dÃ©veloppement respectueux du climat en Afrique subsaharienne.