Futuroscope : premiÃ¨re centrale solaire du programme de solarisation des parcs de la Compagnie des Alpes

La Compagnie des Alpes (CDA), leader europÃ©en des loisirs, et GreenYellow, viennent dâ€™inaugurer la premiÃ¨re centrale solaire en autoconsommation de leur vaste programme de solarisation : une installation en ombriÃ¨res PV de parking de 5,3 MWc dÃ©sormais opÃ©rationnelle au Futuroscope. Une Ã©tape clÃ© franchie au Futuroscope, avant Walibi RhÃ´ne-Alpes et le Parc AstÃ©rixÂ !

DÃ©butÃ©s en janvier 2025, les travaux menÃ©s au Futuroscope aboutissent aujourdâ€™hui Ã la mise en service de 5,3 MWc dâ€™ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques entiÃ¨rement dÃ©diÃ©es Ã lâ€™autoconsommation du parc. Cette installation sera capable de produire 6,3 GWh par an.

Le Futuroscope : une centrale solaire de 5,3 MWc en ombriÃ¨res de parking, dÃ©sormais opÃ©rationnelle

Au-delÃ de la production dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable, ces ombriÃ¨res apportent des bÃ©nÃ©fices directs aux visiteurs et au fonctionnement du parc. Elles permettent de rÃ©duire la dÃ©pendance Ã©nergÃ©tique en produisant sur place une part significative des besoins du site, tout en attÃ©nuant lâ€™impact des fluctuations du marchÃ© Ã©lectrique grÃ¢ce Ã un approvisionnement dâ€™Ã©lectricitÃ© locale. Sur le plan opÃ©rationnel, les ombriÃ¨res offrent aussi un confort accru aux visiteurs : protection contre les intempÃ©ries, zones dâ€™ombre en pÃ©riodes chaudes et circulation piÃ©tonne facilitÃ©e grÃ¢ce au liaisonnement plexiglas assurant luminositÃ© et sÃ©curitÃ©. Le Futuroscope renforce par ailleurs son engagement en faveur dâ€™une mobilitÃ© plus durable grÃ¢ce Ã 40 points de recharge de 7 kW dÃ©diÃ©s aux vÃ©hicules Ã©lectriques, intÃ©grÃ©s directement au parking.

Une Ã©tape majeure dans la stratÃ©gie Ã©nergÃ©tique de la Compagnie des Alpes

Cette rÃ©alisation sâ€™inscrit dans un contrat dâ€™autoconsommation en tiers-investissement de 25 ans entre la Compagnie des Alpes et GreenYellow, garantissant une Ã©nergie renouvelable compÃ©titive, sÃ©curisÃ©e et produite sur site. Â Â« La mise en opÃ©ration de la centrale solaire du Futuroscope est une Ã©tape majeure dans notre stratÃ©gie visant Ã gÃ©nÃ©raliser la production dâ€™Ã©nergie renouvelable et autoconsommÃ©e sur nos parcs. Avec ce programme dÃ©ployÃ© simultanÃ©ment sur trois sites emblÃ©matiques, la Compagnie des Alpes accÃ©lÃ¨re son ambition : produire Ã terme plus de 25 % de sa consommation Ã©lectrique totale grÃ¢ce au photovoltaÃ¯que. Ce partenariat avec GreenYellow nous permet dâ€™avancer rapidement vers une trajectoire bas carbone maÃ®trisÃ©e, tout en offrant des solutions de mobilitÃ© durable Ã nos visiteurs Â» commente Dominique Thillaud, Directeur gÃ©nÃ©ral de la Compagnie des Alpes.

Deux autres projets structurants, moteurs de la transition Ã©nergÃ©tique de la CDA

Walibi RhÃ´ne-Alpes avance lui aussi Ã grands pas vers la transition Ã©nergÃ©tique, avec un projet combinant production solaire, mobilitÃ© Ã©lectrique et rÃ©amÃ©nagement global de son parking. Le parc sera dotÃ© de 5,6 MWc dâ€™ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques, installÃ©es en mix autoconsommation et injection rÃ©seau, pour une production annuelle de 6,5 GWh, PensÃ© comme un vÃ©ritable projet de modernisation durable, lâ€™amÃ©nagement intÃ©grera 30 bornes de recharge pour vÃ©hicules Ã©lectriques destinÃ©es aux visiteurs et aux collaborateurs, ainsi que 45 prÃ©-Ã©quipements pour accompagner la montÃ©e en puissance de la mobilitÃ© Ã©lectrique dans les annÃ©es Ã venir. La reconfiguration complÃ¨te du parking permettra en parallÃ¨le dâ€™intÃ©grer une gestion optimisÃ©e des eaux pluviales, renforÃ§ant la rÃ©silience environnementale du site. Les travaux, en fin de dÃ©ploiement, visent une mise en service complÃ¨te pour lâ€™ouverture de la saison 2026, dans le cadre dâ€™un contrat dâ€™autoconsommation en tiers-investissement sur une durÃ©e de 30 ans.

Le Parc AstÃ©rix accueillera la plus grande centrale photovoltaÃ¯que du dispositif

Dernier volet du programme, le Parc AstÃ©rix accueillera la plus grande centrale photovoltaÃ¯que du dispositif, avec 7,2 MWc dâ€™ombriÃ¨res solaires dÃ©ployÃ©es progressivement sur deux parkings (P3 visiteurs et PP employÃ©s). VÃ©ritable colonne vertÃ©brale Ã©nergÃ©tique du site, cette installation produira plus de 7 GWh par an, couvrant prÃ¨s de 30% des besoins du parc en autoconsommation. Le dispositif sâ€™inscrit dans une rÃ©novation globale des parkings, dont la premiÃ¨re phase de travaux a dÃ©butÃ© en 2026. Pour accompagner lâ€™Ã©volution des usages, le projet prÃ©voit Ã©galement lâ€™installation de systÃ¨mes de stockage dâ€™Ã©nergie dâ€™un minimum de 2 MWh destinÃ© Ã sÃ©curiser lâ€™alimentation lors des pics de consommation. Symbole dâ€™un engagement de long terme, le projet aura une durÃ©e de vie de 30 ans. Â« Le Futuroscope constitue le point de dÃ©part dâ€™une dynamique qui va se poursuivre avec Walibi RhÃ´ne-Alpes et le Parc AstÃ©rix. Ces trois projets dÃ©montrent notre capacitÃ© Ã apporter des solutions complÃ¨tes en tiers-investissement, adaptÃ©es aux sites occupÃ©s et crÃ©atrices de valeur durable. Â» assure Mathieu Cambet, Directeur GÃ©nÃ©ral adjoint de GreenYellow France.

EncadrÃ©

Un programme de 18 MWc

Deux ans aprÃ¨s lâ€™attribution de lâ€™appel dâ€™offres remportÃ© par GreenYellow en dÃ©cembre 2023, le programme global portÃ© par la CDA prÃ©voit 18 MWc dâ€™ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques, des points de recharge pour vÃ©hicules Ã©lectriques et des systÃ¨mes de stockage dâ€™Ã©nergie sur trois sites emblÃ©matiques du groupe (Futuroscope, Walibi RhÃ´ne-Alpes et Parc AstÃ©rix). Il entre ainsi dans sa phase de concrÃ©tisation. Lâ€™ensemble vise Ã sÃ©curiser lâ€™approvisionnement Ã©nergÃ©tique des parcs, optimiser leur autoconsommation et participer Ã la trajectoire Bas Carbone de la CDA. Ã€ terme, plus de 25 % des besoins en Ã©lectricitÃ© autoconsommÃ©e de ces trois parcs seront couverts par ces installations.