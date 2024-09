IRISOLARIS fait don de 30 000 euros Ã  Sol Solidaire

Grâce au soutien financier d’IRISOLARIS, l’Association Sol Solidaire pourra équiper près de 80 logements sociaux de panneaux solaires afin de baisser la facture d’électricité des locataires de 20% et contribuer à la transition écologique. Un mécénat teinté d’humanisme sur fond de crise énergétique !

Fondée il y a quinze ans par trois ingénieurs souhaitant prendre part activement au développement durable, IRISOLARIS fait partie des entreprises majeures en France dans le domaine des énergies renouvelables. Ce don provient du financement du projet solaire Irisolar 28, porté par le groupe Irisolaris. Il a été rendu possible grâce à l’initiative du groupe et au volonté de l’ensemble de ses partenaires financiers qui ont choisi de s’engager auprès de Sol Solidaire pour agir concrètement contre la précarité énergétique en France.

« Améliorer considérablement le quotidien de nouveaux locataires »

« Nous remercions chaleureusement IRISOLARIS, ainsi que la CEPAC, Energie Légale, Everoze et Sienna, pour ce don important qui permettra le déploiement de nos panneaux solaires sur de nombreux logements », confient les cofondateurs de l’Association Sol Solidaire, Boris Ravignon, président de l’ADEME, Sylvie Perrin, associée chez De Gaulle Fleurance, Laetitia Brottier, vice-présidente d’Enerplan, Jean-Sylvain Ruggiu, directeur RSE du Groupe BPCE, André Joffre, président de Tecsol, et Emmanuelle Cosse, présidente de l’Union Sociale pour l’Habitat. « Cet investissement améliorera considérablement le quotidien de nouveaux locataires en cette période rude marquée par la crise énergétique. »

« Sol Solidaire combine transition énergétique et soutien aux plus démunis »

« Nous sommes très heureux de soutenir l’initiative de Sol Solidaire, qui combine transition énergétique et soutien aux plus démunis. Cet engagement incarne parfaitement les valeurs du groupe IRISOLARIS, et nous espérons que notre contribution aura un effet tangible sur le quotidien des locataires concernés.” affirme Armand Fresnais, cofondateur d’IRISOLARIS. « En contribuant au don Sol Solidaire, la Caisse d’Epargne CEPAC soutient une initiative à impact social et environnemental fort. Entreprise sociale et acteur de référence du financement de la transition énergétique en France, cet engagement est en ligne avec l’ADN de la Caisse d’Epargne CEPAC ! » conclut Jérémy Estrader, Directeur Général Adjoint de la Caisse d’Epargne CEPAC.