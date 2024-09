PÃ´le DERBI : Workshop de BÃ©ziers consacrÃ© Ã  lâ€™intÃ©gration du photovoltaÃ¯que dans le foncier et lâ€™immobilier le 4 octobre prochain

Le pôle DERBI, l’Agglomération Béziers Méditerranée, Cemater, Envirobat Occitanie et la CCI Hérault organisent leur workshop annuel sur le thème de l’intégration du photovoltaïque dans le foncier et l’immobilier. L’événement aura lieu le vendredi 4 octobre de 9h à 15h à la brasserie du Stade Raoul-Barrière, avenue des Olympiades à Béziers.

Après l’ouverture du Workshop par un aréopage de personnalités composé de Robert Menard, Président de la Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée, David Tran, Vice-président du pôle de compétitivité DERBI, Alain Denat, Président d’ENVIROBAT OCCITANIE, André Deljarry, Président de la CCI Hérault, 1er Vice-Président de la CCI Occitanie et Stéphane Bozzarelli, Président de CEMATER, un keynote sera consacré à la Loi d’accélération des énergies renouvelables et une table ronde évoquera le thème du jour.

Suivront quelques retours d’expérience sur le sujet avant la visite du stade Raoul Barrière où joue l’ASBH, au palmarès de 11 titres de Champion de France, et de l’installation photovoltaïque des parkings du stade réalisée par TotalEnergies avec Sébastien Lenoir, Responsable Pôle Partenariats et Offres Bâtiments et Ombrières solaires. Un beau programme !

