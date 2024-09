elmy obtient le label VertVolt de l’ADEME pour son offre d’électricité verte

elmy, énergéticien français 100% renouvelable, obtient le niveau 1 (engagé) du label VertVolt de l’ADEME. Alors que de nombreuses offres d’électricité verte ont fleuri sur le marché ces dernières années, l’ADEME a lancé ce label en 2021 afin d’aider les consommateurs à s’assurer que leur choix en matière d’offre de fourniture d’électricité soit “vraiment vert”. Le niveau 1 du label VertVolt vient certifier que pour chaque kilowattheure consommé par ses clients, elmy achète une quantité d’électricité équivalente auprès de ses producteurs d’énergies renouvelables partenaires, conjointement aux garanties d’origine, le tout en France.

Depuis sa création, elmy s’est toujours approvisionné en achat conjoint en France : l’obtention de ce label vient confirmer la qualité de son offre d’électricité existante et assure ainsi une traçabilité certifiée à ses clients particuliers. L’énergéticien proposant une offre unique d’électricité, cela concerne donc l’intégralité de son portefeuille clients. En choisissant elmy et son offre certifiée et engagée, ses clients contribuent ainsi activement à la transition énergétique en soutenant le développement des énergies renouvelables en France.