IRFTS Umbra Solar pro Brise-Soleil 2 en 1 : Protection solaire et production d'Ã©nergie pour bÃ¢timents tertiaires

A l’occasion du salon BEPOSITIVE à Lyon du 8 au 10 mars 2017, IRFTS, spécialiste français des systèmes d’intégration photovoltaïques, présente IRFTS UMBRA SOLAR Pro, brise-soleil photovoltaïque destiné à la protection solaire des ouvertures de bâtiments commerciaux, industriels ou habitations collectives. IRFTS UMBRA SOLAR Pro, simple et rapide à mettre en œuvre sur un chantier, permet d’aligner une succession de modules photovoltaïques en un temps record. Son inclinaison de 15° apporte le meilleur compromis entre gestion de la lumière et performance photovoltaïque. Avec son esthétique épuré, le brise-soleil photovoltaïque peut être ajusté et dupliqué en longueur pour tous les projets tertiaires, qu’ils soient BEPOS – Bâtiment à Energie Positive, BBC – bâtiment Basse Consommation, ou encore HQE – Haute Qualité Environnementale.

Réduction des besoins en climatisation des bâtiments

L’inclinaison optimale des modules de 15° garantit la meilleure protection solaire et le meilleur rendement énergétique, quelles que soient la saison et la zone géographique. Pour une mise en œuvre simplifiée et rapide en façade, le support est livré pré-assemblé et prêt à installer. La surface du brise-soleil est ensuite équipée de capteurs photovoltaïques qui assurent la production d’électricité. En option, il est possible d’associer à IRFTS UMBRA SOLAR Pro un micro-onduleur, afin de superviser et d’optimiser une production électrique constante pour chaque installation.

IRFTS UMBRA SOLAR Pro en résumé

Compatible avec les modules cadres de 60 cellules 6” et 72 cellules 6”, sous réserve de validation technique IRFTS.

Mise en oeuvre : sur façade

Domaine d’emploi :

zone de neige : toutes zones jusqu’à 900 m (France uniquement)

Capacité en charges ascendantes : 2400 Pa charges descendantes : 4400 Pa

zones de vent : jusqu’à zone 4 (ou 28 m/s) selon les caractéristiques du bâtiment (3)

Orientation des modules : paysage

Matériau : acier galvanisé ou acier peint

Couleur : Brut ou Noir RAL 9005

Commercialisation : IRFTS UMBRA SOLAR Pro sera prochainement disponible chez les distributeurs IRFTS, spécialistes de l’énergie et de la couverture.

