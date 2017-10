IoT- Sunpartner et Truly lancent la production en grand volume d'Ã©crans solaires

Le fabricant d’écrans Truly, coté à la bourse de Hong Kong, et SUNPARTNER Technologies, inventeur du film photovoltaïque invisible Wysips® et spécialiste de l’innovation solaire, renforcent leur collaboration et annoncent la signature d’un accord de licence qui débouchera sur la production en grand volume d’écrans photovoltaïques pour les objets nomades dès 2018. La signature de cet accord de licence comprend le transfert de technologie Wysips® Reflect, sur les lignes de fabrication de Truly à Shanwei (Chine), et le support au démarrage de la production en grand volume des composants photovoltaïques.

Depuis plusieurs années, Sunpartner Technologies mise en effet sur l’énergie solaire pour relever le défi de l’autonomie, clé du succès des wearables. Après le lancement de LunaR, la première montre intelligente solaire au monde, SUNPARTNER, entend conforter, avec cet accord, sa place de pionnier sur le marché en hyper-croissance et très concurrentiel de l’IoT et séduire notamment les fabricants de montres connectées principalement implantés en Suisse, Allemagne, Chine, Taïwan, Corée, Finlande, Japon et aux Etats-Unis.

Cet accord de licence s’inscrit pleinement dans la stratégie de croissance de SUNPARTNER Technologies. L’entreprise vient, en effet, de signer un accord de financement de 15 millions d’euros avec la Banque Européenne d’Investissement. Ces fonds devraient permettre à l’entreprise pionnière qui conçoit du verre photovoltaïque et l’intègre dans des solutions destinées aux marchés de l’électronique grand public, mais aussi de la construction et des transports, de renforcer son infrastructure commerciale, d’investir dans la R&D et de poursuivre l’expansion de ses capacités de production. SUNPARTNER a d’ailleurs inauguré au début du mois sa première ligne de fabrication de vitrages photovoltaïques transparents et semi-transparents à destination des marchés du bâtiment et du transport.

