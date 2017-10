1Ã¨re Ã©dition des Rencontres des Territoires en Transition organisÃ©e par l'ADEME le 24 octobre prochain

Le 24 octobre, l’ADEME donne rendez-vous aux représentants des collectivités territoriales pour la 1ère édition des Rencontres des Territoires en Transition. Organisée au plus près des territoires, cette journée a pour objectif d’apporter des réponses aux préoccupations des collectivités déjà engagées dans des politiques territoriales énergétiques et écologiques intégrées et d’orienter celles qui souhaitent se lancer. L’événement se déroulera en multiplex depuis quatre villes : Angers, Arras, Lyon et Toulouse.

Angers – Centre de Congrès – 33, Boulevard Carnot – 49100 ANGERS

Arras – Artois Expo – 50 avenue Roger Salengro – 62223 Saint-Laurent-Blangy

Lyon – Centre de Congrès – 50 Quai Charles de Gaulle – 69463 Lyon Cedex 06

Toulouse – Centre de Congrès Pierre Baudis – 11 Esplanade Compans Caffarelli – 31000 TOULOUSE

Au programme de la journée :

Une séquence nationale pour ‘COMPRENDRE’ : témoignages en multiplex de 4 territoires engagés une démarche territoriale intégrée

Une séquence locale pour ‘PARTAGER’ : tables rondes sur les bénéfices d’une démarche territoriale intégrée

Une séquence locale pour ‘S’ENGAGER’ : tables rondes sur les attentes et besoins en termes d’accompagnement individuel, collectif, partenaires institutionnels.

Suite à cette journée, le travail produit de manière collective sera restitué et téléchargeable sur le site de l’événement, dans l’onglet Restitution qui ouvrira début novembre. Ces contenus serviront de plateforme d’actions pour développer les politiques écologiques et énergétiques intégrées et adapter l’accompagnement de l’ADEME et de ses partenaires. Pour contribuer à cette réflexion collective, s’inscrire dès maintenant (Nombre de places limité).

Plus d’infos…