Signature d'un accord en faveur de l'innovation numÃ©rique : Engie et la rÃ©gion Normandie rejoignent Webaxys

Un an après l’inauguration d’un centre de stockage de données révolutionnaire à Saint Romain de Colbosc, Webaxys, Eaton et Nissan rassemblent de nouveaux partenaires pour aller toujours plus loin dans leurs engagements pour un numérique éco-responsable : la Région Normandie et ENGIE. Convaincus par les premiers résultats ils ont en effet décidé de s’engager dans le projet ! L’accord, qui a été signé officiellement le 18 octobre à Saint Romain de Colbosc, démontre une nouvelle fois la capacité de l’entreprise normande à fédérer les énergies de grands groupes internationaux, et permettra, en 2018 à Caen, la réalisation d’une innovation majeure dans l’univers des centres de données.

Data center et énergie

Lorsque l’on parle environnement et économies d’énergie, ce ne sont pas à eux que l’on pense en priorité. Et pourtant… Si les datacenters sont des infrastructures indispensables au fonctionnement de notre activité économique et industrielle, ils sont hautement énergivores. Alimenter et refroidir les serveurs nécessite en effet de consommer énormément d’électricité. Conscient très tôt de ce défi, Emmanuel Assié a rapidement entraîné ses équipes de Webaxys vers une voie différente en matière de gestion de l’énergie. En véritables pionniers de ce que l’on appelle la « green IT » ou « l’informatique verte », l’entreprise et ses partenaires ont pu développer une solution permettant de réduire considérablement l’empreinte énergétique de ce type d’installations.

Des panneaux photovoltaïques pour verdir les data centers

Le constructeur automobile Nissan et le concepteur de solutions de gestion de l’énergie Eaton ont très tôt fait confiance à Webaxys et ont participé activement au projet en mettant à la disposition de l’entreprise leur technologie et leur savoir-faire. C’est ainsi qu’un datacenter nouvelle génération a pu voir le jour l’an dernier à Saint-Romain-de-Colbosc : 30 baies pouvant héberger des serveurs, dont 4 autonomes en énergie, couplées à des batteries de voiture électrique Nissan Leaf et des panneaux photovoltaïques. Eaton a de son côté fourni la gestion d’énergie de l’alimentation jusqu’au baies informatiques, fabriqués en Europe pour leur plus grande majorité.

Un nouveau site exemplaire à Caen l’an prochain

Mais loin de vouloir s’arrêter en si bon chemin, Webaxys porte de nouveaux projets innovants, avec le soutien de ses partenaires historiques, Nissan et Eaton. Ces partenaires sont rejoints aujourd’hui par ENGIE énergéticien mondial, leader historique de la commercialisation de gaz et deuxième fournisseur d’électricité en France, leader dans les services d’efficacité énergétique, qui a pour ambition de devenir leader de la transition énergétique. ENGIE, à travers ses filiales ENGIE Axima et ENGIE Ineo, mettra toute sa technologie au service de nouveaux projets. Parmi ceux-ci, un nouveau site installé l’an prochain à Caen, et qui constituera une innovation majeure dans l’univers des datacenters. La Région Normandie a quant à elle décidé d’accroître son engagement auprès de l’entreprise pour accompagner ses réalisations sur le territoire. La Région Normandie est elle-même largement engagée dans des démarches de développement durable.

