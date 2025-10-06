Interview/StÃ©phane FranÃ§ois : Â« Pour le RN, les Ã©nergies renouvelables dÃ©truisent les paysages Â»

AprÃ¨s lâ€™immigration, les EnR sont devenues la nouvelle marotte du Rassemblement National avec des attaques dâ€™une violence inouÃ¯e sur le sujet notamment par le biais de Jean-Philippe Tanguy, monsieur Ã©nergie du parti. Le RN vient de dÃ©poser une proposition de loi pour freiner le solaire. Et que dire de son antagonisme pour lâ€™Ã©olien. Pour Ã©voquer le rapport du RN aux Ã©nergies renouvelables, entretien avec StÃ©phane FranÃ§ois, politiste spÃ©cialiste de lâ€™Ã©cologie politique radicale.Â Â

Plein SoleilÂ : Comment expliquer cette aversion du RN pour les EnRÂ ?

StÃ©phane FranÃ§oisÂ : Cette aversion est trÃ¨s ancienne. Pour le RN, les Ã©nergies renouvelables ne sont pas efficaces. Un point câ€™est tout. Jean-Marie Le Pen se moquait dÃ©jÃ de lâ€™Ã©cologie et de ces formes dâ€™Ã©nergies. Pour lui, ce nâ€™Ã©taient que des marottes de Â«Â bobos gogosÂ Â». Mais il est vrai quâ€™il considÃ©rait que la seule solution rÃ©sidait dans le progrÃ¨s technique, faisant confiance au Â«Â gÃ©nie humainÂ Â».

Pour sa fille, ce ne sont que des moulins Ã vent sans intÃ©rÃªt et de faibles ressources. Et qui ont un dÃ©faut majeurÂ : elles dÃ©truisent les paysages. Et il nâ€™est pas lÃ question de prÃ©servation de la nature, des biotopes ou de la biodiversitÃ©. Le RN nâ€™en a cure. Mais bien des paysages, du patrimoine, expression dâ€™une civilisation. Des panneaux noirs sur un toit typique et traditionnel en tuiles canal terra cota, cela fait tache, câ€™est moche. Le RN rÃªve toujours dâ€™une France Ã la Audiard. Il est restÃ© bloquer dans les annÃ©es 60 et 70.

Â«Â Le RN fait preuve de beaucoup de dÃ©magogie sur le sujet des EnRÂ Â»

PSÂ : Cette notion patrimoniale dicte-t-elle la politique Ã©nergÃ©tique du RN ?

SFÂ : Câ€™est un fait. On le voit avec les Ã©oliennes qui seraient trÃ¨s bruyantes selon le RN et qui feraient chuter le prix des maisons se trouvant Ã proximitÃ© de celles-ci. Je suis des Hauts-de-France, il y a des Ã©oliennes partout. Ce que lâ€™on entend dans cette rÃ©gion, fief du RN, est que lâ€™on ne veut pas de cela chez nous. Le RN veut mÃªme dÃ©monter les Ã©oliennes. Câ€™est un effet du Â«Â gaucho lepÃ©nismeÂ Â», pour reprendre la formule de Pascal Perrineau, dans un territoire trÃ¨s marquÃ© par le chÃ´mage post industriel. La vente dâ€™un bien immobilier hÃ©ritÃ© permet dâ€™accumuler un capital (souvent petit). Une frange non nÃ©gligeable de la population vit dans la prÃ©caritÃ©, se sent abandonnÃ©e par lâ€™Etat et on leur impose des Ã©nergies renouvelables dont ils ne veulent pas. Câ€™est du pain bÃ©ni pour ce parti. Et, de fait, certaines associations locales anti-Ã©olien sont pilotÃ©es par le RN. La dichotomie entre fin du mois trÃ¨s difficile et une fin du monde trÃ¨s Ã©loignÃ©e est aussi trÃ¨s prÃ©gnanteÂ : on pense Ã lâ€™instant prÃ©sent et non au futur. Câ€™est une rÃ©flexion Ã court terme. Par dÃ©magogie (le RN est plus un parti dÃ©magogique que populiste), mais aussi par dÃ©sintÃ©rÃªt pour cette question, le RN sâ€™est adaptÃ© Ã cet Ã©lectorat sur le sujet des EnR.

PSÂ : En revanche, le nuclÃ©aire a les faveurs du RN. Pourquoi cet aveuglement autour de lâ€™atomeÂ ?

SFÂ : Le RN, comme le FN avant lui, dÃ©fend le nuclÃ©aire au nom de lâ€™indÃ©pendance et de la souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique de la France. Il se positionne dans une logique productiviste avec la possibilitÃ© dâ€™exporter et de vendre de lâ€™Ã©lectricitÃ© Ã nos voisins. La France comme poumon Ã©nergÃ©tique de lâ€™EuropeÂ ! Cette logique sâ€™appuie sur de nombreux lobbyings et une frange non nÃ©gligeable de hauts fonctionnaires au formatage idÃ©ologique trÃ¨s tournÃ© vers lâ€™atome, voire vers une forme de gaullisme. La dÃ©fense du nuclÃ©aire Ã©tait dÃ©jÃ proposÃ©e par Jean-Marie Le Pen, bien quâ€™il fÃ»t persuadÃ© que le nuclÃ©aire Ã©tait potentiellement dangereux.

Surtout, pour le RN, seul le nuclÃ©aire permettra aux FranÃ§ais de vivre comme ils vivent aujourdâ€™hui, sans rupture civilisationnelle, autour dâ€™un slogan Â«Â Pour lâ€™Ã©cologie de la joie de vivre des FranÃ§ais en FranceÂ Â». Un peu comme un Georges Bush qui Ã©ructait sans cesseÂ : Â«Â Le train de vie des AmÃ©ricains nâ€™est pas nÃ©gociableÂ Â». Le programme du RN consiste Ã ne rien changer au systÃ¨me de production du point de vue des Ã©nergies utilisÃ©es. Câ€™est une raison essentielle de la mise en avant du nuclÃ©aire. Pour la souverainetÃ©, lâ€™argument est plus spÃ©cieux quand on sait que lâ€™essentiel du minerai vient dâ€™Afrique, du Kazakhstan, du Canada et mÃªme de Russieâ€¦ On ne peut pas penser Ã tout. Mais je suis taquin.

Le RN avance lâ€™idÃ©e dâ€™une Â«Â Ã©cologie positiveÂ Â», en lâ€™opposant Ã une Â«Â Ã©cologie punitive et bureaucratiqueÂ Â»

PSÂ : A lâ€™instar dâ€™un Donald Trump, le RN est-il climatosceptique ou mÃªme climatodÃ©nialisteÂ ?

SFÂ : Officiellement non, officieusement oui. Depuis 2012, le RN a mis en veilleuse son climatoscepticisme. Ils sont devenus prudents sur le sujet. Ceux qui lâ€™Ã©voquent au sein du parti, ce qui arrive rÃ©guliÃ¨rement, se font taper sur les doigts mÃªme si Trump reprÃ©sente un modÃ¨le fort sur le sujet. En revanche, Jean-Marie Le Pen ne lâ€™a jamais masquÃ©. Câ€™Ã©tait un climatosceptique assumÃ©.

En France, toute lâ€™extrÃªme droite nâ€™est pas climatosceptique. Des essayistes et thÃ©oriciens dâ€™extrÃªme-droite comme Alain de Benoist, tenant dâ€™une Ã©cologie identitaire, ou le trÃ¨s promÃ©thÃ©en et nietzschÃ©en Guillaume Faye qui prÃ´nait la technoscience de puissance – innover pour exister – comme solution Ã tous les problÃ¨mes et notamment celui du changement climatique, ne se positionnent en rien dans le dÃ©ni climatique. Jordan Bardella suit cette ligne. Nâ€™a-t-il pas proclamÃ© lors dâ€™une interview Ã TÃ©lÃ©matinÂ : Â«Vous ne me ferez jamais dire que je suis climatosceptiqueÂ». Â Reste quâ€™Ã chaque fois que Jordan Bardella a lâ€™occasion de prouver son prÃ©tendu engagement sur des textes Ã©cologiques ambitieux, il ne le fait pas. Il vote systÃ©matiquement contre lâ€™intÃ©rÃªt Ã©cologique. Un exemple. Lâ€™eurodÃ©putÃ© Bardella sâ€™est prononcÃ© contre lâ€™interdiction de la vente deÂ vÃ©hicules neufs Ã moteur thermique enÂ 2035. Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

PSÂ : Justement, dans ce contexte, le Green Deal europÃ©en trÃ¨s volontariste ne doit pas Ãªtre du goÃ»t du RN et renforce ses convictions anti-europÃ©ennes. Nâ€™est-il pasÂ ?

SFÂ : Le RN avance lâ€™idÃ©e dâ€™une Â«Â Ã©cologie positiveÂ Â», en lâ€™opposant Ã une Â«Â Ã©cologie punitive et bureaucratiqueÂ Â», câ€™est-Ã -dire contraignante, et notamment, comme vous le dites, au Green Deal, Â«Â imposÃ©Â Â» par lâ€™Union europÃ©enne, jugÃ© contre-productif et fustigÃ© par Jordan Bardella lors des derniÃ¨res Ã©lections europÃ©ennes par exemple. Jordan Bardella a mÃªme demandÃ© son retrait pur et simple. Paradoxe angoissant, le prochain rapport lÃ©gislatif sur lâ€™objectif de rÃ©duction des Ã©missions de gaz Ã effet de serre de lâ€™Union europÃ©enne Ã lâ€™horizon 2040 sera portÃ© par un eurodÃ©putÃ© du groupe dâ€™extrÃªme droite Patriotes pour lâ€™Europe prÃ©sidÃ© Jordan Bardella, une premiÃ¨re dans lâ€™histoire de lâ€™institution. Une fonction qui lui donnera lâ€™opportunitÃ© de fustiger, sur un texte clÃ©,Â Â« lâ€™Ã©cologie punitive Â» et la mÃ©thode de la Commission europÃ©enne. Ce groupe, fondÃ© Ã lâ€™initiative de Viktor Orban, est composÃ© de partis dâ€™extrÃªme droite de gouvernementÂ : le FPÃ¶ autrichien, le Vlams Belang belge, la Lega italienne, etc., tous sceptiques quant aux EnRâ€¦Lâ€™eurodÃ©putÃ©e Ã©cologiste Marie Toussaint avait alors dans un communiquÃ©, dÃ©noncÃ© unÂ Â«Â sabotage organisÃ©, ou lâ€™histoire dâ€™un incendie dont on a confiÃ© lâ€™extincteur aux pyromanes.Â Â»

PSÂ : En ces temps politiques troublÃ©s, que se passerait-il pour les EnR en cas dâ€™arriver au pouvoir du RNÂ ?

SFÂ : Elles seraient abandonnÃ©es sur le champ. Un moratoire serait votÃ© Ã nâ€™en pas douterÂ ! Bref, ce nâ€™est pas grÃ¢ce Ã ce parti que nous sortirions de la crise Ã©cologique. Au contraireÂ : il promettra aux FranÃ§ais de continuer Ã vivre de la mÃªme maniÃ¨re et, pour protÃ©ger ce mode de vie, insistera sur la nÃ©cessitÃ© de fermer les frontiÃ¨res pour ceux -non europÃ©ens Ã©videmment- qui souhaiteraient en profiter. Ce serait une nouvelle forme de Â«Â prÃ©fÃ©rence nationaleÂ Â». Câ€™est en germeÂ : lors du dÃ©bat entre Jordan Bardella et Hugo ClÃ©ment, Ã chaque fois que le second parlait des enjeux climatiques le premier lui rÃ©pondait par la fermeture des frontiÃ¨resâ€¦

EncadrÃ©

StÃ©phane FranÃ§ois en bref

StÃ©phane FranÃ§ois est historien de formation, professeur de sciences politiques Ã lâ€™UniversitÃ© de Mons et membre du Groupe SociÃ©tÃ©s ReligionsÂ (EPHE/CNRS/PSL). SpÃ©cialiste des droites radicales et de lâ€™Ã©cologie politique radicale, il a publiÃ© en 2022 lâ€™ouvrage Â«Â Les verts-bruns, lâ€™Ã©cologie de lâ€™extrÃªme droite franÃ§aiseÂ Â».