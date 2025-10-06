Salon des Ã‰nergies du Futur Ã  Aix-en-Provence organisÃ© par Sonepar

Le 9 octobre 2025 se tiendra Ã Aix-en-Provence leÂ Salon des Ã‰nergies du Futur, Ã©vÃ©nement fÃ©dÃ©rateur consacrÃ©Â aux Ã©nergies renouvelablesÂ et Ã Â lâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique, oÃ¹ se rencontrent experts et professionnels du secteur pour Ã©changer sur les solutions qui faÃ§onneront lâ€™Ã©nergie de demain.Â CeÂ Salon des Ã‰nergies du FuturÂ organisÃ© parÂ Sonepar, groupe familial indÃ©pendant franÃ§ais etÂ leaderÂ mondial de la distribution BtoB de matÃ©riel Ã©lectrique, services et solutions associÃ©s, a reÃ§uÂ plus de 3 000 visiteurs en 2024. Cet Ã©vÃ©nement Ã Aix-en-Provence reprÃ©sentera la derniÃ¨re Ã©dition 2025, pour un total deÂ sept salonsÂ organisÃ©s cette annÃ©e Ã travers lâ€™ensemble du territoire.

Tout au long de la journÃ©e, il sera possible d’Ã©changer avec les Ã©quipes deÂ Sonepar France, prÃ©sentes pour guider et accompagner leurs clients afin de les aider Ã relever au mieux les dÃ©fis liÃ©s auxÂ Ã©nergies renouvelables et Ã lâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique.Â Ã€ cet effet,Â quatre confÃ©rences,Â animÃ©es par desÂ experts Sonepar, permettront dâ€™obtenir les clefs de lecture indispensables Ã la bonne comprÃ©hension desÂ enjeuxÂ soulevÃ©s par la transition Ã©nergÃ©tique pour les artisans et installateurs-Ã©lectriciens. Un rendez-vous Ã ne pas manquer!