Interview/Marie-Sylvie Bertail, DG OKWIND : Â« Quand chaque euro de CAPEX doit compter, OKWIND sait faire ! Â»

NommÃ©e fin avril 2026 Ã la tÃªte de OKWIND, spÃ©cialiste franÃ§ais du tracker, Marie-Sylvie Bertail qui affiche trente ans dâ€™expÃ©rience dans le monde de lâ€™Ã©nergie et de lâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique, croit fermement au potentiel de rÃ©silience de lâ€™entreprise qui sâ€™est sÃ©parÃ©e dâ€™une centaine de collaborateurs en ce dÃ©but dâ€™annÃ©e. Et les atouts remarquables de ce tracker 100% franÃ§ais y sont pour quelque chose. A lâ€™heure oÃ¹ chaque euro de CAPEX va compter. Avec sa nouvelle DG aux commandes, OKWIND Ã la relanceÂ !

Plein SoleilÂ : VoilÃ cinq mois, vous preniez la direction dâ€™OKWIND. Quâ€™est-ce qui vous a poussÃ© Ã vous lancer dans lâ€™aventureÂ ?

Marie-Sylvie BertailÂ : Suite Ã un audit stratÃ©gique, jâ€™ai vraiment Ã©tÃ© conquise par lâ€™entreprise qui intÃ¨gre des Ã©quipes dâ€™ingÃ©nieurs passionnants et passionnÃ©s ainsi quâ€™un service de R&D trÃ¨s dynamique. Et puis il y a les avantages et les atouts du tracker. Il sâ€™agit dâ€™un super produit qui nâ€™est pas suffisamment connu. Le tracker OKWIND est vecteur de crÃ©ation de valeur financiÃ¨re et extra-financiÃ¨re notamment grÃ¢ce Ã sa faible emprise fonciÃ¨re. Un mÃ¨tre carrÃ© au sol suffit pour porter 111 mÂ² de panneaux, contre environ 300 mÂ² nÃ©cessaires pour une installation solaire au sol Ã production Ã©quivalente. Â Il sâ€™agit dâ€™un produit efficace en matiÃ¨re de dÃ©carbonation avec un trÃ¨s bon productible Ã savoir 70% plus efficient et plus Ã©talÃ© dans la journÃ©e, plus tÃ´t le matin et plus tard le soir. Il Ã©met 24 g de CO 2 au kWh contre 44 g de CO 2 au kWh pour le parc PV moyen franÃ§ais. Câ€™est un produit qui peut contribuer massivement Ã la dÃ©carbonation dans les Scope 1&2.

Â«Â Cela va aller mieux en 2027Â Â»

PSÂ : Combien de trackers OKWIND sont-ils installÃ©s aujourdâ€™hui en FranceÂ ?

MSBÂ : On compte aujourdâ€™hui plus de 5Â 000 sites Ã©quipÃ©s de trackers OKWIND sur le sol franÃ§ais soit un peu plus de 5Â 500 trackers installÃ©s en tout (30% C&I). Suite Ã la crise ukrainienne en 2023, nous avons rÃ©alisÃ© un chiffre dâ€™affaires de 80 millions dâ€™euros. Un vÃ©ritable exploitÂ ! Câ€™Ã©tait Ã lâ€™Ã©poque de la flambÃ©e des prix de lâ€™Ã©lectricitÃ© qui permettait dâ€™optimiser les TRI de nos installations. Nous avons Ã©tÃ© trÃ¨s prÃ©sents dans le monde agricole en Ã©lectrifiant des fermes, des exploitations, des laiteriesâ€¦

PSÂ : AprÃ¨s 2023, le marchÃ© sâ€™est retournÃ©. Quelle est votre situation aujourdâ€™huiÂ ?

MSBÂ : Les annÃ©es qui ont suivi ont Ã©tÃ© en effet trÃ¨s difficiles avec la forte baisse du tarif de surplus et la stabilisation des prix de lâ€™Ã©nergie. Le CA est tombÃ© Ã 57 millions dâ€™euros en 2024 et 24 millions dâ€™euros en 2025. Suite Ã notre Plan Social dâ€™Entreprise (PSE) en fÃ©vrier dernier, nous avons rÃ©duit la voilure avec une variation dâ€™effectif dâ€™une centaine de personnes. Nous comptons aujourdâ€™hui 137 collaborateurs au sein de lâ€™entreprise. Les charges de personnel ont gÃ©nÃ©rÃ© de lourdes pertes. Le CA 2026 devrait Ãªtre globalement stable. Via un beau backlog, nous attendons avec impatience 2027. Cela va aller mieux. Il est Ã noter que certains actionnaires historiques viennent de rÃ©aliser une augmentation de capital de 3,8 millions dâ€™euros pour remettre Ã flot lâ€™entreprise et Ã©viter toute dilution. Câ€™est la preuve quâ€™ils croient dans le projet OKWIND, 100% franÃ§ais au label Made in France.

Â«Â La meilleure Ã©lectricitÃ© est celle que nous produisons nous-mÃªmesÂ Â»Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

PSÂ : Quelle va Ãªtre la nouvelle philosophie de lâ€™entreprise pour redresser la barre ?

MSBÂ : Nous nous sommes repliÃ©s sur quelques produits phares Ã fortes composantes R&D, un dÃ©partement innovation sur lequel nous avons continuÃ© Ã investir et que nous nâ€™avons jamais lÃ¢chÃ©. Notre tracker bi-axes bi-faces pilotÃ©, conÃ§u pour rÃ©pondre aux contraintes Ã©nergÃ©tiques des sites professionnels et agricoles est ainsi particuliÃ¨rement performant. Nous avons Ã©galement fait Ã©voluer notre Ã©cosystÃ¨me de stockage avec le lancement de la nouvelle gamme MEA Stock 80 et MEA Stock 113 (80 et 130 kWh). Le binÃ´me tracker-batterie est dâ€™ailleurs trÃ¨s pertinent dans lâ€™idÃ©e dâ€™un socle de production. Il nous permet de calquer les capacitÃ©s de stockage directement sur la production des trackers et les besoins rÃ©els des clients. Le tracker optimise les cycles charge/dÃ©charge et augmente la durÃ©e de vie des batteries. Nous avons dâ€™ailleurs Ã©tÃ© les premiers Ã dire quâ€™il fallait intÃ©grer des batteries dans les armoires. Comme vous le voyez, nos nouvelles offres sont vraiment tournÃ©es vers la quÃªte dâ€™autonomie, une notion qui a le vent en poupe. Le plus important pour nos clients est dâ€™anticiper la volatilitÃ© Ã venir pour les 15 Ã 20 ans qui viennent. Au nom dâ€™un mantraÂ : la meilleure Ã©lectricitÃ© est celle que nous produisons nous-mÃªmes.

PSÂ : Et sur lâ€™organisation mÃªmeÂ de lâ€™entreprise ?

MSBÂ : Nous avons dÃ©cidÃ© de changer notre mode de commercialisation avec deux business units. Avec OKWIND Services, nous dÃ©ployons en direct notre offre produit auprÃ¨s des exploitations agricoles et des filiÃ¨res que nous accompagnons historiquement. Sans pour autant insister sur lâ€™agrivoltaÃ¯sme dont les cycles de dÃ©veloppement sont longs et moins alignÃ©s avec notre modÃ¨le. Avec OKWIND Constructeur, nous adressons en tant quâ€™Ã©quipementier, le C&I et les collectivitÃ©s au travers de partenaires-distributeurs. Nous avons dÃ©marrÃ© des partenariats avec des acteurs du type Spie, Dalkia, Eiffage ou IDEX. Nous proposons une plateforme dÃ©diÃ©e Ã nos partenaires, leur permettant de dimensionner, prescrire, installer et assurer le suivi de nos solutions tout au long de leur cycle de vie. Elle leur offre Ã©galement la possibilitÃ© de faire bÃ©nÃ©ficier leurs clients de notre EMS et de ses fonctionnalitÃ©s intÃ©grÃ©es dâ€™optimisation tarifaire, afin de maximiser la performance Ã©nergÃ©tique et les Ã©conomies rÃ©alisÃ©es. Ce sont eux qui seront au contact du client final. De quoi fluidifier notre politique commerciale. Peut-Ãªtre signerons-nous Ã©galement des partenariats avec des dÃ©veloppeurs. Câ€™est en rÃ©flexion.

Â«Â Il y a de la place pour les EnR et que nous devons continuer Ã les dÃ©velopperÂ Â»

PSÂ : Et que dire du marchÃ© qui sort du confort des tarifs dâ€™achat et qui voit se rarÃ©fier les appels dâ€™offresÂ ?

MSBÂ : Sur ce point, je dois dire que nous avons dÃ©jÃ rencontrÃ© les problÃ¨mes qui se posent aujourdâ€™huiÂ : nous nâ€™avons jamais Ã©tÃ© subventionnÃ©s. Il a fallu nous dÃ©brouiller avec la rentabilitÃ© de nos trackers comme maintenant avec celle de nos systÃ¨mes. Quand chaque euro de CAPEX doit compter, on sait faireÂ ! Comme vous le savez, nous nous adressons exclusivement au marchÃ© de lâ€™autoconsommation et lâ€™autoconsommation est un modÃ¨le rentable indÃ©pendamment de tout mÃ©canisme de soutien public, donc non exposÃ© aux alÃ©as des dispositifs rÃ©glementaires. Et cela, câ€™est notre force. Nos clients veulent rÃ©duire leur exposition Ã un environnement Ã©nergÃ©tique volatil et trÃ¨s dÃ©pendant des choix rÃ©glementaires. Câ€™est ce qui nous fait dire quâ€™il y a de la place pour les EnR et que nous devons continuer Ã les dÃ©velopper. Jâ€™ai en mÃ©moire un client qui affiche 87% dâ€™autonomie. LÃ , je me dis que la partie est gagnÃ©e.

PSÂ : Quid de lâ€™ACCÂ ?

MSBÂ : Câ€™est un sujet auquel nous pensons bien sÃ»r en nous appuyant dÃ©jÃ dâ€™ailleurs sur notre parc existant. Avec la rÃ¨gle des vingt kilomÃ¨tres, dans la ruralitÃ©, on peut imaginer de nombreux projets en ACC. Et les innovations futures vont y contribuer. Trois trackers rÃ©unis, une batterie de 200 kWh et un EMS intelligent, de quoi faire prospÃ©rer lâ€™activitÃ© ACCâ€¦

EncadrÃ©

OKWINDÂ : cas dâ€™usage avec les stations dâ€™Ã©puration

Avec la loi DERU 2, les stations d’Ã©puration de plus de 10 000 Ã©quivalents-habitants entrent dans une nouvelle sÃ©quence : audits Ã©nergÃ©tiques rÃ©guliers (avant fin 2028 pour les stations de plus de 100 000 EH, avant fin 2032 pour celles entre 10 000 et 100 000 EH), plans d’optimisation et objectif national de neutralitÃ© Ã©nergÃ©tique du secteur. La transposition en droit franÃ§ais est attendue avant juillet 2027. Les collectivitÃ©s et exploitants ont dÃ©jÃ commencÃ© Ã s’organiser. OKWIND accompagne dÃ©jÃ plusieurs stations d’Ã©puration sur ce terrain, et propose un Ã©clairage concret sur la question que se posent aujourd’hui les opÃ©rateurs de l’eau : comment rÃ©duire la dÃ©pendance Ã©nergÃ©tique de sites qui fonctionnent 24h/24, sans jamais perturber la continuitÃ© du service public de l’assainissement ?

Une STEP prÃ©sente en effet un profil particuliÃ¨rement adaptÃ© Ã l’autoconsommation solaire : elle consomme en continu pour l’aÃ©ration des bassins, le relevage, le pompage ou le traitement des boues. L’enjeu n’est donc pas seulement d’installer du photovoltaÃ¯que, mais de produire au plus prÃ¨s des usages et de maximiser la consommation sur site.

Ã€ LaillÃ©, Rennes MÃ©tropole a Ã©quipÃ© sa station d’Ã©puration de deux trackers photovoltaÃ¯ques OKWIND (2 TRK 117) depuis l’Ã©tÃ© 2022, avec comme rÃ©sultat 75 % dâ€™autoconsommation et 27 % dâ€™autonomie Ã©nergÃ©tique. Sur les douze derniers mois, l’installation a produit 74,5 MWh d’Ã©nergie verte, soit l’Ã©quivalent de 1,2 tonne de CO2 Ã©vitÃ©e par rapport Ã un soutirage sur le rÃ©seau Ã©lectrique.

Au Syndicat des eaux de la Veaune (26), une installation comparable (4 TRK 117, Ã©galement depuis l’Ã©tÃ© 2022) atteint 85 % d’autoconsommation et 45 % d’autonomie Ã©nergÃ©tique, pour 178,2 MWh d’Ã©nergie verte produite et 2,8 tonnes de CO2 Ã©vitÃ©es sur la mÃªme pÃ©riode. Un retour dâ€™expÃ©rience qui illustre la maniÃ¨re dont lâ€™autoconsommation peut contribuer Ã la maÃ®trise des dÃ©penses Ã©nergÃ©tiques des infrastructures dâ€™eau.