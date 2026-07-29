ELITE Solar, spÃ©cialiste mondial de la fabrication de solutions photovoltaÃ¯ques a signÃ© un accord avec le Real Madrid pour les trois prochaines annÃ©es.

LeÂ Real MadridÂ et ELITE Solar ont signÃ© un accord de collaboration par lequel le groupe acteur mondial de la fabrication de solutions photovoltaÃ¯ques devient sponsor officiel et fournisseur de panneaux solaires du club jusqu’en 2029.

La cÃ©rÃ©monie a eu lieu dans la salle de rÃ©union de laÂ Ciudad Real MadridÂ et a comptÃ© sur la prÃ©sence du directeur des relations institutionnelles duÂ Real Madrid, EmilioÂ ButragueÃ±o, et du directeur gÃ©nÃ©ral d’ELITE Solar, Alex Chen.

Avec cette alliance, les deux organisations cherchent Ã promouvoir l’Ã©nergie solaire, la durabilitÃ©, l’innovation et une croissance responsable Ã travers une sÃ©rie d’initiatives mondiales conÃ§ues pour impliquer les fans, les clients, les employÃ©s et les communautÃ©s du monde entier. Â« AuÂ Real Madrid, nous cherchons des partenaires qui partagent nos valeurs et notre vision de l’avenir. Nous sommes ravis d’accueillir ELITE Solar dans notre rÃ©seau mondial de collaborateurs Â», commente EmilianoÂ ButragueÃ±o.



Â« C’est un honneur de nous associer auÂ Real Madrid, l’une des organisations les plus respectÃ©es et les plus performantes au monde. Cette alliance reprÃ©sente bien plus qu’un simple sponsoring ; elle reflÃ¨te notre quÃªte commune d’excellence, d’impact global et de crÃ©ation de valeur Ã long terme. Ensemble, nous espÃ©rons inspirer les gens grÃ¢ce Ã l’innovation, Ã la performance et Ã l’engagement envers un avenir plus durable Â», a conclu Alex Chen, directeur gÃ©nÃ©ral d’ELITE Solar.