Appel Ã  adhÃ©sion ou aux dons au profit de lâ€™association nÃ©gaWatt

Le but de l’association négaWatt est de formuler des propositions pour tenter, pendant qu’il est encore temps, de réussir la transition énergétique nécessaire pour limiter les dégâts du changement climatique, sans que nos pays sombrent dans le chaos. L’association fonctionne avec seulement cinq permanents et une vingtaine d’experts bénévoles. négaWatt a construit un scénario exploratoire à 2050 qui indique les directions dans lesquelles nous devons engager le pays. Les équipes de l’association passent beaucoup de temps à produire des études techniques complémentaires que elles présentent dans les nombreuses visites effectuées dans les cabinets ministériels. Mais la tâche est colossale, il y a urgence. négaWatt manque de bras. L’association doit embaucher très rapidement pour répondre au défi immense qu’il est impératif de relever tous ensemble. Pour cela il faut des moyens que l’association n’a pas. négaWatt ne compte pour l’heure que 1 200 adhérents alors qu’il lui en faudrait 5 ou 10 000. Sa cause et la qualité de ses travaux le justifieraient. négaWatt lance donc pour la bonne cause un appel à adhésion pour la modique somme de 40€ ou aux dons libres de toute convenance. « Adhérer ou faire un don nous permettrait d’avancer ! Nos travaux sont importants et constituent aujourd’hui une source d’inspiration dans de nombreux ministères » assure Olivier Sidler, l’un des co-fondateurs de négaWatt.

<a href=”http://negawatt.org/spip.php?page=adherer“>Pour adhérer ou faire un don…</a>