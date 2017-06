Intersolar : Sharp dÃ©voile un nouveau module PV haute performance et une application de gestion de l'Ã©nergie

Sur le stand A2.571 du salon Intersolar, la division Energy Solutions de Sharp Europe dévoile le résultat des douze derniers mois de son département Recherche et Développement, parmi lesquels un panneau photovoltaïque de 48 cellules de contact arrière, déjà récompensé par plusieurs prix, ainsi qu’une application de gestion de l’énergie nommée « Smart chap ». Cette plateforme logicielle propose une multitude de fonctionnalités et une prise en main intuitive, en plus d’être compatible avec une très large gamme de constructeurs.

Des perspectives favorables pour Sharp Energy Solutions

« En Europe, notre volume de ventes a augmenté de plus de 20% au cours des six derniers mois par rapport aux résultats de l’année dernière, et nous continuons de progresser, s’enthousiasme Peter Thiele, Président de la division Energy Solutions de Sharp Europe. Grâce aux investissements consentis par Foxconn, nous sommes désormais en mesure de développer notre part de marché de manière plus agressive. La marque Sharp a toujours été reconnue pour son approche visionnaire et sa faculté à proposer des produits particulièrement innovants. Nous sommes ravis de présenter nos nouvelles solutions sur le salon Intersolar, telles que l’application Smart Chap et notre nouveau module solaire de contact arrière. Notre présence à Munich sera aussi l’occasion pour les personnes intéressées de nous rencontrer en vue d’éventuels partenariats… »

Nouveau module photovoltaïque de 48 cellules détient une efficacité record de 19,8%

Le module NQ-R256A est un panneau photovoltaïque monocristallin (256 W) qui a été couronné d’un prix au Japon pour sa conception : il présente une efficacité inégalée de 19,8%. La technologie de contact arrière de Sharp réduit les pertes de 6 % à 3 %, ce qui représente une amélioration de 50 %, augmentant ainsi la quantité de lumière solaire qui peut être utilisée et offrant un rendement de puissance maximal pour un encombrement minimal sur le toit. Le très grand nombre de points de contact à l’arrière de la cellule permet d’assurer une dissipation de l’énergie optimale. Les jours les plus chauds de l’été, on atteint un coefficient moyen de -0,377% par degré.

Le module ne pèse que 17 kg, pour des dimensions de 1318 mm X 980 mm X 46 mm : il est donc particulièrement facile à installer, même lorsque les conditions d’installation ne sont pas évidentes, que ce soit verticalement ou horizontalement. Les certifications données par la Commission Électrotechnique Internationale (IEC/EN 61215 et IEC/EN 61730) prouvent l’efficacité, la fiabilité et la sûreté du module. Sur le plan des finitions, le module présente un revêtement noir mat. Les reflets sont limités au minimum grâce aux câbles électriques positionnés sous le panneau et au traitement antireflets ; le panneau photovoltaïque demeure donc assez discret.

L’application de gestion de l’énergie Smart Chap entièrement automatique : une plateforme unique, des possibilités de stockage multiples

Smart Chap est une plateforme domotique intelligente de gestion de l’énergie. L’application intègre un module de contrôle des batteries afin d’économiser l’énergie produite le jour, qui peut ensuite être utilisée plus efficacement, même de nuit. Cela signifie que les mois d’été, les consommateurs peuvent espérer réduire leur dépendance au réseau électrique public de 95%, pour une moyenne annuelle de 80% environ.

La flexibilité de l’application Smart Chap est sans équivalent sur le marché : il s’agit d’une plateforme ouverte qui peut être connectée à tous les appareils domotiques (batteries, onduleur, pompes à chaleur, etc.), quels que soient les constructeurs et l’interface utilisée. Il est donc très simple de paramétrer les performances énergétiques en se connectant simplement aux batteries ou aux onduleurs. Smart Chap est compatible et complémentaire de tout autre système photovoltaïque disponible sur le marché, quel que soit l’onduleur installé. L’application est également en mesure de distribuer l’énergie solaire dans toute la maison , de façon économique. Tous les appareils électriques peuvent être connectés via Smart Chap, par exemple pendant que le soleil brille. Sharp offre en outre de multiples solutions techniques pour que les consommateurs se connectent au système. Via l’application, les appareils électriques peuvent donc être contrôlés grâce à une interface « Smart-Grid-Ready », et à des prises de courant et des relais sans fil.

L’application Smart Chap est disponible sur iOS et Android, aussi bien sur smartphone, téléphone ou ordinateur. Les consommateurs peuvent utiliser l’application et contrôler leur gestion énergétique à tout moment, à la maison ou à distance ; ils peuvent aussi surveiller en temps réel l’énergie solaire produite, le statut des batteries, et la consommation d’énergie effective dans la maison. Il est donc très facile d’évaluer l’énergie que l’on produit et que l’on consomme quelle que soit l’heure de la journée, et par conséquent quel est son degré d’autosuffisance, et quelle amélioration peut-on espérer… Les informations sont stockées et peuvent être consultées sous forme de graphique à tout moment.

