Intersolar : les gÃ©nÃ©rateurs solaires de nouvelle gÃ©nÃ©ration de Jackery pour de nouvelles possibilitÃ©s de vie hors rÃ©seau

Jackery, spécialiste mondial des solutions innovantes en matière d’alimentation portable et d’énergie verte en plein air, s’apprête à présenter les derniers progrès de sa technologie innovante développée pour alimenter les voyages durables et la vie bas carbone à l’Intersolar Europe 2023.

Du 14 au 16 juin, le stand 470 en C4 mettra en avant son produit de nouvelle génération de générateurs solaires 2000 Plus, qui comprend une nouvelle gamme de fonctionnalités améliorées axées sur la fiabilité, la performance et la fonctionnalité, prêt à faire monter en puissance le domaine du solaire portable alors qu’un nombre croissant de clients cherchent des solutions de batterie légère et puissante pour leurs aventures en plein air et hors réseau.

Les nouvelles offres de Jackery s’ajouteront à sa gamme de générateurs solaires emblématiques, qui est devenue la préférée des vanlifers, des foyers hors réseaux et des intervenants d’urgence dans le monde entier. Alors que la société poursuit son expansion mondiale, le marché européen s’est distingué comme la région où la marque a enregistré les meilleurs résultats, avec une croissance de 417 % par rapport à l’année précédente.

Le leadership de Jackery sur le marché repose sur son engagement indéfectible envers l’innovation technologique et une philosophie de conception axée sur la fonctionnalité, la polyvalence et la performance. La vaste expérience et l’expertise de la marque en matière d’énergie solaire transparaissent dans leurs produits, tels que le très attendu Plus et la famille des générateurs solaires Pro de Jackery, qui fournissent une alimentation électrique fiable pour les urgences imprévues. Plus tôt cette année, Jackery a annoncé son partenariat avec l’International Rescue Committee (IRC) pour aider l’IRC à soutenir les personnes dans le besoin partout dans le monde.

Alors que le monde est toujours aux prises avec des prix élevés de l’énergie, Jackery s’engage à fournir aux clients européens sa gamme complète de produits qui ont été conçus pour répondre aux besoins des clients dans tous les scénarios et applications. Lors du salon à venir, Jackery dévoilera sa dernière génération de produits, qui seront bientôt commercialisés et disponibles en précommande.