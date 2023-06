IDEX installe une grande centrale photovoltaÃ¯que pour l’hÃ´pital d’Ã‰vreux

IDEX, spécialiste indépendant de l’énergie bas carbone qui propose notamment des solutions clés en main d’infrastructures photovoltaïques et de bornes de recharge pour véhicules électriques, s’apprête à installer 4400 panneaux photovoltaïques sur le centre hospitalier Eure-Seine à Évreux, pour produire un quart de l’électricité consommée par l’établissement. Photovoltaïque et établissement de santé, ça matche ! La preuve.

D’ici début 2024, IDEX aura installé 4400 panneaux photovoltaïques sur une parcelle située derrière l’hôpital d’Évreux (Eure). Le terrain de trois hectares, qui appartient au centre hospitalier Eure-Seine, verra naître une grande centrale photovoltaïque, ainsi que des ombrières photovoltaïques sur le parking du personnel, destinées à produire environ 25% de l’électricité consommée par l’hôpital. Les études techniques préalables ont déjà été effectuées, la centrale en ombrières de parking vient d’être achevée et le projet au sol est en cours d’instruction par les autorités pour obtenir le permis avant fin 2023. Les travaux de la centrale pourraient donc commencer dès 2023, pour une mise en service prévue début 2024.

A la recherche d’économies d’énergie

Cette installation permettra à l’établissement de poursuivre sa transition énergétique et de contrôler ses dépenses sur ce poste budgétaire important. Avec le chauffage et l’électricité, les dépenses liées à l’énergie sont estimées à 3 millions d’euros pour l’année 2023 (dont 2,2 millions d’euros d’électricité et 800 000 euros de chauffage). Bien qu’ayant adopté des pratiques et des outils économes au sein des bâtiments (débit d’air, température des salles) et en ayant fait la chasse au gaspillage, l’effort de sobriété ne suffit plus face à l’inflation. L’impératif économique a convaincu le directeur des ressources matérielles au centre hospitalier Eure-Seine, d’installer des panneaux photovoltaïques.

Une première en Normandie

Pour limiter les frais et assurer son approvisionnement, l’hôpital mise donc sur les circuits-courts. Une parcelle de trois hectares en contre haut du site a ainsi été identifiée pour qu’IDEX installe une grande centrale solaire. Le terrain sélectionné est en effet inexploitable pour du bâti et idéalement ensoleillé, grâce à sa situation (en hauteur, exposé au sud, sans ombre). IDEX a remporté le marché de concession à la fin du second semestre 2021 grâce à son offre jugée plus complète, locale et compétitive. IDEX installera la centrale à ses frais, et recevra en retour un loyer versé par l’hôpital. Un loyer calculé et modulé en fonction de l’électricité effectivement produite chaque année, pendant les 25 ans de contrat. « Nos équipes IDEX sont ravies de cette initiative particulièrement ambitieuse. Lancé il y a deux ans, le projet de l’hôpital d’Évreux est très novateur. Une aussi grosse installation en autoconsommation, c’est une première en Normandie, et c’est encore très rare dans le secteur de la santé », se réjouit Édouard Roblot, directeur bâtiments bas carbone chez IDEX.

10 000 m² de surface photovoltaïque

Avec une surface photovoltaïque de 10 000 m², les panneaux devraient ainsi fournir 1860 MWh par an directement à l’hôpital. Pas de stockage nécessaire, puisque l’électricité produite sera directement consommée. En effet, les périodes d’ensoleillement pendant lesquelles les panneaux produisent, correspondent aux périodes où l’établissement consomme le plus d’électricité pour climatiser les locaux. De plus, les 1300 panneaux qui constituent les ombrières photovoltaïques injecteront directement sur le réseau une électricité propre, locale et renouvelable, permettant la couverture de la consommation annuelle de presque 100 foyers (500 kWc installés). Outre le fait d’apporter un confort au personnel de santé (véhicules à l’abri des conditions climatiques – soleil et intempéries), l’installation comportera une dizaine de bornes de recharge pour véhicules électriques, qui sera alimentée en énergie solaire produite (offre parking branché d’IDEX). L’installation réalisée sur un parking existant valorise le patrimoine foncier de l’hôpital sans artificialisation.

Pas d’artificialisation de la zone

La structure posée sur des pieux ne nécessite pas d’artificialisation des sols, ainsi les espaces verts seront préservés et l’écopâturage pourra continuer. À la fin des 25 ans de contrat de concession, l’hôpital aura le choix : garder l’installation en place ou demander à IDEX de remettre le terrain en état.